La construcción en Santiago a través de los años: el golpe del 2008 y un lento repunte

El precio medio de venta de la vivienda en España se acerca ya a los niveles de la burbuja inmobiliaria. En Santiago el metro cuadrado no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. En cinco años, atendiendo a los datos del portal Idealista, ha pasado de 1.849 a 2.105 euros. Los expertos coinciden en que parte de los problemas de la nueva crisis habitacional, lastrada también por unos alquileres en máximos históricos, tienen que ver con la falta de obra nueva. Tras la construcción desaforada de la primera década de los 2000 que acabó con el estallido de la burbuja y una crisis económica, las grúas desaparecieron de la ciudad. Poco a poco han ido reactivándose nuevas promociones, pero el repunte es lento.

Desde el mercado inmobiliario compostelano señalan que la saturación de la oferta de vivienda en la ciudad se da por la falta de construcción nueva, reclamando que se fomente y se agilicen las licencias de obra. Vicente Martínez, miembro de la Asociación Galega de Inmobiliarias, explica a EL CORREO GALLEGO, que «desde a crise do ano 2008 en Santiago apenas hai obras novas, agás as obras públicas hai moi poucas promocións de vivenda».

Tal como señala el inmobiliario, los años siguientes a la crisis del ladrillo resultaron una baja significativa en el desarrollo de las construcciones nuevas en Santiago, dado que hubo caídas bruscas tanto en la cantidad de edificios construidos como de viviendas nuevas terminadas en la ciudad.

Desde aquel impacto, la ciudad parece no haber logrado recuperar el ritmo de construcción que tuvo en la primera década del milenio, lo que se nota al observar los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE). Según lo recabado por el organismo estadístico, en Santiago de Compostela se construyeron, en 2024, 72 edificios de nueva planta, de los cuales 58 fueron concebidos con fines residenciales y 14 no; mientras que las viviendas de nueva planta fueron 233.

En total, el año pasado se construyeron 59.474 metros cuadrados en Santiago, siendo 44.737 para uso residencial y 14.737 para fines no residenciales.

Si se compara con el año 2000, primero del que muestra datos el IGE, se puede observar que los datos del año pasado son ostensiblemente menores. En el 2000 se construyeron 310 edificios y 826 viviendas de nueva planta. El máximo de la serie histórica se produjo en el año 2002 con 496 edificios de nueva planta construidos en la capital gallega.

Menos edificios

Del 2000 hasta el 2006, la cantidad de edificios construidos por año en la ciudad no bajó de las tres cifras. El quiebre de la racha se dio en 2007, dado que se construyeron 95, aunque luego el dato se mantuvo en sobre la barrera de los tres dígitos tres años más, del 2008 al 2010, superando sólo en 2009 los 200 edificios construidos, con 291.

Los años siguientes fue donde se dio la caída más pronunciada, con 82 edificios construidos en 2011, 47 en 2012 y 18 en 2013, el año con menos construcciones en lo que va del milenio. Ese fue el periodo más duro de la crisis económica que se desató a partir de 2008 con la caída del gigante Lehman Brothers.

La tendencia continuó por los siguientes años, dado que en 2014 y 2015 se construyeron 21 en cada uno y en 2016, fueron 39 edificios.

Luego comenzó una tímida alza con algunos tropiezos, dado que en 2019 bajó de 70 a 33 unidades construidas, para luego subir a 93 en 2020.

Superficie construida

Las tendencias en contrucción de edificios se replican cuando se observa la superficie de nueva planta constuida año a año.

A principios del milenio, la cifra superó los 200.000 metros cuadrados edificados entre el 2000 y 2005, volviendo a sobrepasar la marca dos años más: en 2008 y 2009, con 274.508 y 209.645 m2 construidos, respectivamente.

En los 15 años siguientes, salvo en 2010 (138.851 m2), la cifra nunca más superaría el listón de los 100.000, llegando a mínimos históricos en 2013, con apenas 5.200 metros cuadrados edificados ese año en Compostela, lo que signficó una superficie menor que el área de la Catedral de Santiago, que es de unos 8.000.

¿Pocas viviendas?

Para diferenciarla de los edificios, el IGE define a la vivienda como «o recinto estruturalmente separado e independente que, pola forma en que foi construído, reconstruido, transformado ou adaptado, está concibido para ser habitado por persoas e está dotado de acceso desde a vía pública ou desde recintos comúns privados».

La construcción de viviendas tuvo alzas y bajas similares a las ya expuestas, dado que a principios de siglo la tendencia era que superase las 500 construcciones, llegando a ser más de 1.000 en cuatro años (2001, 2002, 2004 y 2005).

Para visualizar esa caída, en 2004 se edificaron en Santiago 1.463 viviendas, siendo el año con mayores registros; por el contrario, en 2014 apenas se construyeron 15.

La cantidad luego superaría las tres cifras varios años, con una baja notoria en 2023 (52 viviendas) y un repunte el año pasado, al completarse 233 viviendas en todo el Concello de Santiago.

