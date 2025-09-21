Os edis non adscritos piden que se desatasque a Casa dos Maiores de Santiago

A edil non adscrita Marta Álvarez pídelle ao Goberno local que desatasque o proxecto para a creación dun Centro de Atención Polivalente e Interxeracional no Ensanche. A concelleira lembrou este sábado que se trata dun plan «estratéxico para combater a soidade non desexada e promover un envellecemento activo cun enfoque interxeracional».

A exsocialista critica que dende a chegada do actual goberno, «o único avance coñecido foi a redacción do proxecto construtivo e a súa aprobación en xunta de goberno local no mes de xuño de 2024». «En dous anos de mandato non se iniciou o proceso de licitación das obras, malia que o propio goberno anunciara que o centro estaría operativo a finais de 2025».

Marta Álvarez recalca que se reservaron nos orzamentos municipais 432.000 euros para este fin. Por todo isto, a edil non adscrita preguntará por esta cuestión no pleno de setembro «reclamando explicacións polos atrasos na tramitación dun calendario con prazos concretos».

O centro impulsado no mandato do socialista Xosé Sánchez Bugallo instalarase no antigo local da Tesourería Social de San Pedro de Mezonzo e «poderase situar nese espazo grazas á cesión durante 25 anos conseguida polo anterior executivo local tras unha longa negociación», recorda a concelleira, co Ministerio de Seguridade Social.