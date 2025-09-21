Santiago
Éxito de público en Santiago na concentración de coches históricos
Vehículos do século XX, dunha e doutra beira do Atlántico encheron o Obradoiro
A Praza do Obradoiro acolleu este sábado un ano máis, e xa van 13, a Concentración de Vehículos Históricos Jornadas de Patrimonio, unha cita xa clásica na cidade e vinculada coa automoción patrimonial europea, que este e o pasado ano pasou de celebrarse durante as Festas do Apóstolo para protagonizar unha fin de semana de mediados do mes de setembro.
A pesar de que o día comezou chuvioso, o público aficcionado a este evento non deixou de acudir ao centro da cidade para gozar descubrindo vehículos clásicos de marcas tanto desta beira do Atlántico coma de América. Rolls Royce, Cadillac, Ford, Mercedes e tamén marcas españolas coma Seat fixeron as delicias dos visitantes entre as 11 e as 19 horas, momento no cal os participantes que o desexaron –dun total de 160 propietarios–, desfilaron até a Cidade da Cultura.
Coma cada ano, e antes deste desprazamento ao Monte Gaiás, a organización realizou un sorteo, entre todos os participantes no evento, de materiais para o mantemento e a limpeza dos vehículos.
Cen anos de evolución
«Mostramos case cen anos de evolución, en formas e materiais, do automóbil», explicaba en conversa con EL CORREO GALLEGO Juan Carlos Pérez, presidente de Automóvil Club Galicia, entidade organizadora da concentración xunto a Compostela Monumental, Xunta, Deputación da Coruña e Concello de Santiago.
Juan Carlos Pérez destacou a importante afluencia de público a pesar da chuvia, dando por consolidada a cita cos vehículos históricos e destacou, entre outros, o atractivo dos «autocares clásicos da empresa Cuíña» significados polo seu «bo estado de mantemendo e conservación».
