Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño

Sorprendente suceso el ocurrido a última hora de la tarde de este domingo en Santiago. Una furgoneta que se encontraba estacionada en la rúa do Outeiro do Castiñeiriño, un poco más arriba de la pequeña rotonda que da acceso al Colegio Peleteiro, ha quedado totalmente calcinada después tras sufrir un incendio.

Unas llamas que causaron el fallo del freno de mano del vehículo, provocando a su vez que el mismo se precipitara ardiendo cuesta abajo invadiendo el carril contrario hasta salirse de la vía hacia un terreno en el que generó un pequeño conato de incendio.

Tal y como apuntan fuentes de los Bomberos de Santiago a EL CORREO GALLEGO, tuvieron un aviso "para sofocar un incendio en una furgoneta en O Castiñeiro", para lo que desplegaron "2 camiones, un Primera Salida y un Nodriza de Abastecimiento", explicaban este domingo desde el parque compostelano.

Además de los efectivos del servicio de extinción de incendios de la ciudad, hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Santiago para perimetrar la zona. Finalmente, todo ha quedado un en susto, pero el suceso causó el caos por momentos en el barrio de O Castiñeiriño.

