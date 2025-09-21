Madrid ovaciona la ‘Casa de la Troya’ cien años después

El público se levantó del asiento y rompió a aplaudir después de dos horas largas de espectáculo. El trío Caspervek, dirigido por el compositor vigués Brais González, estaba «agotado» tras la interpretación de la banda sonora que acompañaba la proyección de La Casa de la Troya. «É unha peli moi intensa emocionalmente, que require moita concentración; así que ao cansazo físico cómpre engadir o intelectual», según apunta González, autor de la obra musical. Sobre la tarima y bajo las mudas escenas, él se encargaba de los teclados, mientras Laura Lorenzo hacía delicias con la flauta travesera y Blas Castañer desplegaba expresivos sonidos al frente de la percusión.

Alejandro Pérez Lugín quiso llevar a la gran pantalla la novela ambientada en Santiago que él mismo había publicado diez años antes, y lo hizo con la ayuda de Manuel Noriega. El relato de Lugín, autobiográfico en buena medida, gira en torno a una pensión estudiantil del s. XIX que había en el número cinco de la calle de la Troya, sazonado con la historia de amor del estudiante madrileño Gerardo Roquer y la señorita santiaguesa Carmen Castro. «Hai unha melodía para Carmiña, outra para Gerardo, outra para os troyanos (estudantes aloxados en La Casa de la Troya) moi recoñecible… Sempre digo que son complicadas as bandas sonoras para o cine mudo, porque non podes falar co director e coñecer ben as súas intencións. Tes que reimaxinar o que se pretendía transmitir. Ese é o principal reto compositivo», añade el autor de la partitura que se hizo expresamente para celebrar el centenario del film, cuyo estreno acogió en su día el madrileño Teatro de la Zarzuela. La música está «logradísima», decían los espectadores arremolinados en el vestíbulo del Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, sala en la que se exhibió esta semana la cinta.

Madrid, protagonista

«Madrid é hoxe o gran protagonista. Visionámola outra vez cen anos logo da súa exitosa estrea moi preto de aquí, pero cunha música orixinal feita en directo. Pero hoxe tamén quixemos homenaxear a Carmen Viance, a actriz madrileña que fixo o papel de Carmiña. Ademais, acompañáronnos nesta velada a nora de Viance, Marisol, e un xornalista especializado en cinema que a entrevistou cando ela xa era maior, Antonio García-Rayo. Toda unha honra», según destaca con gran emoción Estíbaliz Santamaría, musicóloga y comisaria del Centenario del rodaje de la película de Lugín.

Troyanos de Compostela

Y no menos emocionado se muestra Benigno Amor, al frente de Troyanos de Compostela, grupo que también acompañó con sus músicas en vivo varios momentos de la proyección: «Para nós é un fito moi importante que xustifica plenamente o noso proxecto musical, que non é outro que levar a promoción do actual Museo Casa de la Troya fóra de Galicia, estando neste caso un lugar tan troyano como Madrid». El museo, que estará abierto hasta el 11 de octubre, acoge una exposición de imágenes del histórico rodaje de 1925. Ahora solo falta ver el espectáculo cinematogáfico y musical en Santiago, cuna del universo troyano.