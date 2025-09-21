María Rozas: «En 2026 estará en marcha o centro para persoas sen fogar»
A edil de Servizos sociais explica o estado da liticación do Cipis e desmente que se vaia tratar dun centro de desintoxicación
En conversa con EL CORREO GALLEGO, a concelleira de Servizos sociais, María Rozas, asegura que «en 2026 estará en marcha o centro para persoas sen fogar» que se está a habilitar nun inmoble en desuso no parque de Belvís. Unha iniciativa que naceu no goberno de Compostela Aberta (2015-19), que mudou no anterior mandato (o do socialista Sánchez Bugallo que proxectou habilitalo para oficinas) e que retomou en 2023 o goberno bipartito.
«Empezamos a telo encamiñado», asegura a edil María Rozas, que non esquiva a xustificación da demora nos prazos que deu para esta iniciativa ao pouco de chegar ao goberno local. «Fixen o anuncio recén chegada, vai retrasado sobre o que era a miña previsión», pero explica que ao mudar o proxecto do mandato socialista houbo que modificar a obra, buscar orzamento unha vez que se perderon os fondos europeos –co que xa contaba o executivo de Goretti Sanmartín, posto que había que xustificalos a finais de 2023, e foi nese verán cando chegaron ao poder– e dotar o presuposto do seguinte ano con «arredor de 300.000 euros».
A concelleira explica que «a obra tivo retrasos» e finalmente concluiuse en xaneiro deste ano, mais «non se recepcionou até xullo» porque foi necesario resolver cuestións de menor calado mais importantes, coma as relativas ao mobiliario, «tanto de oficina coma de talleres e habitacións individuais» e tamén daquelas que se adaptaron para persoas con mobilidade reducida «porque esta tamén é unha problemática das persoas que temos na rúa».
Rozas agarda licitar o antes posible o contrato para o equipamento da instalación, cun orzamento de 50.000 euros e, posteriormente, o vinculado ao persoal, que será mixto entre traballadores municipais e externos. «Parecíanos moi importante, en lugar de externalizalo todo, que houbese unha coordinación municipal, polo que haberá no centro tres funcionarios do Concello e persoal contratado, pois trátase de dar atención as 24 horas».
Sen consumo de drogas
A edil de Servizos sociais quixo disipar tamén as dúbidas sobre cal será o tipo de usuario que poida acceder ao máximo de dous anos de residencia no Cipis –Centro Integral para a Inclusión Social–. A concelleira María Rozas entende os temores da veciñanza, coñecedora de que entre unha parte dela circula o rumor de que o inmoble se dedicará á terapia de desintoxicación, e é rotunda:«Entendo os rumores, vinculados a que temos na rúa persoas cun gran consumo de substancias e xente con moita patoloxía mental, pero non é certo».
Rozas explica que o municipio xa conta con equipamentos para estas actuacións –coma a Unidade Municipal de Atención ás Drogodependencias– e afirma que «unha das condicións do Cipis é que non exista consumo, polo menos no centro, pois somos conscientes de que vivir na rúa e non ter ningún tipo de consumo é moi difícil. Pois é unha vida moi dura». A concelleira recalca que os usuarios que formen parte do Cipis serán derivados dende Servizos Sociais logo de estudarse que esta é a solución máis acaída ao seu perfil.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- Corte de tráfico en una de las calles más centricas de Santiago