O PSOE de Santiago esixe «solucións» ao transporte urbano

Solicitarán no pleno de setembro información sobre cal é o estado da concesión de licenzas de taxi

O voceiro do grupo municipal socialista, Sindo Guinarte / CEDIDA

Santiago

O grupo municipal socialista informou este sábado sobre a reunión que os edís Sindo Guinarte e Marta Abal mantiveron a pasada semana con representantes dos traballadores da empresa Tralusa, concesionaria do transporte urbano en Santiago. Segundo indica o voceiro do grupo no Pazo Raxoi, Sindo Guinarte, os traballadores trasladáronlle «a súa preocupación pola demora na licitación do novo contrato de transporte, así como polos atrasos sufridos na percepción das nóminas».

«Santiago non merece seguir sufrindo un servizo absolutamente impresentable, un contrato que leva caducado máis de dez anos, que mantén tamén os traballadores nunha situación precaria», denunciou no seu comunicado o concelleiro Guinarte, que tamén expresou que dende o PSOE consideran «urxente dispoñer de novas liñas, a posta en marcha dun servizo nocturno, mellores conexións coas parroquias e barrios, así como autobuses modernos que garantan un servizo eficiente e de calidade».

O concelleiro reclamou tamén ao executivo «maior responsabilidade», esixindo «ao goberno da señora Sanmartín compromiso, prazos e solucións concretas. Compostela non pode seguir atrapada nun sistema de transporte público obsoleto» que a cidadanía de Santiago «non merece».

Necesidade de máis taxis

O grupo municipal socialista vai máis alá das deficiencias do transporte urbano e das denuncias dos traballadores de Tralusa e reclama «que se acelere o procedemento de adxudicación das novas licenzas de taxi, cuxa concesión efectiva continúa pendente».

Sobre este asunto o voceiro Sindo Guinarte indicou que o PSOE de Santiago quere «saber cando se producirá esta concesión» polo que preguntarán por este tema «ao goberno local no pleno da vindeira semana».

