Peter Buck, guitarrista de REM, actuará en Santiago en noviembre

Pocos grupos del pop rock estadounidense alcanzan el rango de mito de REM, formación en el dique seco tras arrasar en el top de ventas de los años 80 y 90 y alargar su carrera hasta 2011, fecha de su último disco, Collapse into Now, de ahí la expectación que genera la próxima llegada a Santiago de Peter Buck, guitarrista, compositor y cofundador de ese combo.

Buck (1956, Berkeley, California, EEUU) dará un concierto en la Sala Capitol al frente de un súper grupo llamado Drink The Sea, que tocan en la capital gallega el domingo 30 de noviembre, cita con entradas a la venta desde 29 euros más gastos de gestión. Peter Buck toca en Drink The Sea con el chileno-estadounidense, Alain Johannes (fundador de Eleven que ha colaborado igual con Chris Cornell que con PJ Harvey), el británico Barrett Martin (con experiencia como batería Screaming Trees y los Mad Season) y la mexicana Lisette Garcia.

Dos discos publicados

Hasta ahora, los Drink The Sea han publicado dos discos, Drink The Sea I y Drink The Sea II, abren su repertorio a la world music, etiqueta que se les queda corta dado el talento y el mar de discos que tienen a sus espaldas quienes integran el proyecto.

Los REM actuaron en Galicia en 1999, en el aparcamiento del Instituto Ferial de Vigo. Peter Buck, que el próximo 6 de diciembre cumplirá 69 años, tiene carrera discográfica con REM, a su nombre y como parte de Hindu Love Gods, The Minus 5, Tuatara, The Baseball Project, Robyn Hitchcock and the Venus 3 y Tired Pony, ejemplo de su inquietud más allá del pop rock. Drink The Sea es un proyecto nacido en 2022 con una corta trascencencia a nivel de cifras en plataformas como Youtube o Spotify, pero cuya visita a Compostela parece una cita de asistencia obligada dada la maestría de Peter Buck y del resto del cuarteto.