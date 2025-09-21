Un joven se enfrenta a tres años de prisión por cortarle la cara a un compañero de clase con un vaso en la antigua discoteca 'La Facultad'
Ocurrió en noviembre de 2022 y el juicio se celebra este próximo miércoles en los juzgados de Fontiñas
Tres años de cárcel y 12.202,80 euros de indemnización. Es la pena que pide la Fiscalía para el joven acusado de romper un vaso en la cara de otro en la antigua discoteca 'La Facultad', ahora 'Circus', el 10 de noviembre de 2022 en Santiago de Compostela. Unos hechos que serán juzgados el próximo miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en los juzgados de Fontiñas, a partir de las 10.00 horas.
Tal y como recoge el escrito de la acusación, el ahora procesado salió el día de la agresión acompañado de varios amigos y un compañero de clase, el cual le gastó una broma lanzándole a la cara el contenido de un vaso porque lo veía "adormilado".
Acto seguido, el acusado reaccionó estampando en el rostro de la víctima un vaso, provocándole varias heridas inciso-contusas por las que tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Clínico de Santiago y por las que necesitó de hasta 16 puntos de sutura.
Tras esto y tal y como dicta el escrito del Ministerio Fiscal, las heridas provocadas por la agresión tardaron hasta diez días en curar y como consecuencia de las mismas, a la víctima le han quedado varias cicatrices visibles en la cara: una de 2 cm en la raíz del dorso nasal, otra cicatriz lineal de 1,5 cms en región supraciliar derecha y otra cicatriz de 1 cm en zona frontal derecha.
Por ello, la Fiscalía solicita ahora tres años de prisión por un delito de lesiones, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Además, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 12.202,80 euros por los días de curación.
