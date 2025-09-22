Al banquillo el acusado de aprovecharse con fines pornográficos de una menor de 16 años de Santiago
Los hechos ocurrieron durante el verano de 2022 a través de un teléfono móvil
El juicio dará comienzo el próximo viernes a las 10.00 horas en los juzgados de Fontiñas
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en los juzgados de Fontiñas, sentará esta semana en el banquillo al acusado de aprovecharse con fines pornográficos de una menor de 16 años de Santiago de Compostela y para el que el fiscal solicita una pena de siete años de cárcel.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron durante el verano de 2022 a través de un teléfono móvil, siendo utilizado por el ahora procesado para conseguir contenido de la adolescente, incurriendo en un delito de captación/utilización de menores de edad con fines de obtener material de abuso sexual infantil.
Por ello, durante el juicio que comienza el próximo viernes a las 10.00 horas, el fiscal pedirá para el acusado la prohibición de acercarse a menos de 300 m de la víctima, en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio y cualquier otro lugar que sea frecuentado por ella. Así mismo, no podrá comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual por un período de 15 años.
Además de estas medidas, también se pedirá su inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de 16 años, así como 7 años de libertad vigilada que se ejecutarán con posterioridad a su salida de prisión.
Por otro lado, el acusado deberá indemnizar a la víctima, en las personas de sus representantes legales, en la suma de 3.000 € por los daños y perjuicios que les ocasionó con su ilícita acción.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario
- De las fiestas de Fontiñas a la París de Noia: dos citas que no puedes perderte este finde en Santiago
- Corte de tráfico en una de las calles más centricas de Santiago
- Estas son las mejoras en Santiago con la mayor inversión de la historia en los aeropuertos españoles