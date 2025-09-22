Al banquillo el acusado de aprovecharse con fines pornográficos de una menor de 16 años de Santiago

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en los juzgados de Fontiñas, sentará esta semana en el banquillo al acusado de aprovecharse con fines pornográficos de una menor de 16 años de Santiago de Compostela y para el que el fiscal solicita una pena de siete años de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron durante el verano de 2022 a través de un teléfono móvil, siendo utilizado por el ahora procesado para conseguir contenido de la adolescente, incurriendo en un delito de captación/utilización de menores de edad con fines de obtener material de abuso sexual infantil.

Exteriores de los juzgados de Santiago, en el barrio de Fontiñas / Antonio Hernández

Por ello, durante el juicio que comienza el próximo viernes a las 10.00 horas, el fiscal pedirá para el acusado la prohibición de acercarse a menos de 300 m de la víctima, en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio y cualquier otro lugar que sea frecuentado por ella. Así mismo, no podrá comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual por un período de 15 años.

Además de estas medidas, también se pedirá su inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de 16 años, así como 7 años de libertad vigilada que se ejecutarán con posterioridad a su salida de prisión.

Por otro lado, el acusado deberá indemnizar a la víctima, en las personas de sus representantes legales, en la suma de 3.000 € por los daños y perjuicios que les ocasionó con su ilícita acción.