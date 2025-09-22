Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al banquillo el acusado de aprovecharse con fines pornográficos de una menor de 16 años de Santiago

Los hechos ocurrieron durante el verano de 2022 a través de un teléfono móvil

El juicio dará comienzo el próximo viernes a las 10.00 horas en los juzgados de Fontiñas

Una adolescente consulta su teléfono móvil

Una adolescente consulta su teléfono móvil / EFE

David Suárez

Santiago de Compostela

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en los juzgados de Fontiñas, sentará esta semana en el banquillo al acusado de aprovecharse con fines pornográficos de una menor de 16 años de Santiago de Compostela y para el que el fiscal solicita una pena de siete años de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron durante el verano de 2022 a través de un teléfono móvil, siendo utilizado por el ahora procesado para conseguir contenido de la adolescente, incurriendo en un delito de captación/utilización de menores de edad con fines de obtener material de abuso sexual infantil.

Exteriores de los juzgados de Santiago, en el barrio de Fontiñas. | A. Hernández

Exteriores de los juzgados de Santiago, en el barrio de Fontiñas / Antonio Hernández

Por ello, durante el juicio que comienza el próximo viernes a las 10.00 horas, el fiscal pedirá para el acusado la prohibición de acercarse a menos de 300 m de la víctima, en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio y cualquier otro lugar que sea frecuentado por ella. Así mismo, no podrá comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual por un período de 15 años.

Además de estas medidas, también se pedirá su inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de 16 años, así como 7 años de libertad vigilada que se ejecutarán con posterioridad a su salida de prisión.

Por otro lado, el acusado deberá indemnizar a la víctima, en las personas de sus representantes legales, en la suma de 3.000 € por los daños y perjuicios que les ocasionó con su ilícita acción.

