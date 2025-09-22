SUCESOS
La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
El siniestro se produjo pasadas las doce de la noche en la rúa Ánxel Baltar, en un punto muy próximo al Hotel Peregrino
La conductora del todoterreno que la pasada madrugada del sábado terminó volcado en Santiago después de salirse de la vía e impactar contras varios coches estacionados, dio positivo en el control de alcoholemia en vía penal. Es una información que se desprende del informe de incidencias que la Policía Local compostelana ha elaborado del fin de semana y que acaba de hacer público.
El siniestro se produjo pasadas las doce de la noche en la rúa Ánxel Baltar, en un punto muy próximo al Hotel Peregrino. Fuentes consultadas del 112 Galicia explicaron entonces a este diario que "recibieron varias llamadas alertando de que un coche había impactado con otro que estaba aparcado", provocando que el primero volcara. Así mismo, también señalaron que "sus ocupantes habían podido salir por sus propios medios".
Con esta información, desde el centro de emergencias dieron aviso para que se personasen en el lugar tanto a Urxencias Sanitarias 061, como a Bomberos y Policía Local, los cuales efectuaron en pertinente control de alcoholemia a la conductora, arrojando un resultado constitutivo de delito.
