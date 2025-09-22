Entrevista | Marta Lois Decana da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da USC
«Vir a esta facultade non significa estudar para ser político ou política»
En Ciencias Políticas aumentou a matrícula con respecto ao curso pasado e cubríronse 116 prazas das 125 ofertadas
De exercer como portavoz de Sumar no Congreso a tomar posesión como decana de Políticas, a viguesa Marta Lois está satisfeita co incremento da matrícula no grao con respecto ao curso pasado: cubríronse 116 prazas das 125 ofertadas nun dos poucos títulos con prazas vacantes en Santiago.
En xaneiro tomou posesión como decanda da Facultade de Ciencias Políticas da USC. Que balance fai ata o de agora?
Podo falar dun balance moi positivo. Queriamos un cambio de rumbo e en iso estamos xa que a través do plan estratéxico que aprobamos o curso pasado buscamos crear comunidade co alumnado para que se sintan identificados coa formación. Tamén apostamos pola internacionalización. Os programas de mobilidade son centrais para nós e este curso temos unha cifra importante de intercambios.
Nos últimos anos Políticas é das carreiras con máis prazas vacantes na USC. Pode ser o motivo a desafección pola política?
Hai 125 prazas, unha oferta alta comparada con outros títulos, e a cifra de matrículas para este curso foi de 116. Houbo así un incremento importante con respecto ao curso pasado no que houbo 77 novos estudantes. Son procesos dunha parte do alumnado que ao mellor non é a súa primeira opción. Estamos satisfeitos a pesar de estar nun contexto no que a política parece ser un lugar de ruido ou polarización. As saídas profesionais dos politólogos e politólogas son interesantes e diversas. En dez días imos presentar un informe de inserción laboral que se fixo o ano pasado no que precisamente se da conta de que a maioría dos graduados en Ciencias Políticas acaba traballando en áreas relacionadas como a consultoría, administración pública, partidos políticos, comunicación política... Vir a esta facultade non significa estudar para ser político ou política, como en ocasións se pensa.
Que outros retos ten por diante?
Ademais de mellorar o grao, buscamos ser unha facultade aberta á sociedade cun compromiso social e político e tamén activa, que haxa moita formación e actividade. Así este luns, un exalumno e unha exalumna con traxectorias moi interesantes acercarán ao alumnado ‘Para que serve un politólog@?’ proporcionando unha serie de consellos. Neste punto aproveito para dicir que a universidade pública hai que dotala de recursos e para iso a Administración Autonómica ten que seguir financiando máis e mellor.
En que punto se atopa a horta ecolóxica montada polo decanato da facultade no verán?
A horta ecolóxica é un dos dous programas innovadores de voluntariado medioambiental que temos este curso. Para a horta xa contamos con un grupo de estudantes que terán actividades formativas e de práctica. Montámola a finais do curso pasado cultivando cabazas, calabacíns, pementos e tomates e a partir da vindeira semana chegarán á facultade expertos neste tema para que os estudantes coñezan polo miúdo as vantaxes desta plantación. Os participantes recibirán créditos xa que é unha implicación ao longo de todo o curso. Logo temos o podcast, ‘Voces da polis’, que xa está en Spotify, con capítulos realizados polo propio alumnado con temas vinculados á política.
Contemplas voltar á primeira liña política?
Nestes momentos estou moi centrada na labor académica e a verdade é que estou moi contenta, pero iso non queda desligado do meu interese pola política e o meu compromiso con Sumar Galicia. Non estou pensando en ningún tipo de volta á política como primeira liña, pero si que forma parte da miña vida.
