El festival Maré abre este miércoles con un estreno de Felisa Segade y suma un homenaje a Emilio Cao

El festival Maré se abre este miércoles en Santiago con el estreno del nuevo espectáculo de la cantareira compostelana Felisa Segade (de las disueltas Leilía, y ahora en Tres Pesos) y ofrece una programación de conciertos hasta el domingo 28 de septiembre, con su actividad repartida por 10 escenarios de Compostela y numerosos actos paralelos.

Homenaje a Emilio Cao

Como novedad, durante la actuación de Quico Comesaña el viernes 26 de septiembre se hará un pequeño homenaje al añorado Emilio Cao, según la rueda de prensa celebrada este lunes al mediodía en la sala Capitol, Vitor Belho, uno de los responsables de Nordesia, productora santiaguesa que promueve el festival, donde él asume el rol de director.

Apoyo institucional

Al acto acudieron además, la citada Segade y representantes de varias instituciones públicas colaboradoras en esta sexta edición de Maré: el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; la deputada de Cultura da Deputación, Natividade González; la concelleira de Capital Cultural, Cultura e Turismo de Santiago, Miriam Louzao.

Mucho más que conciertos

Maré 2025 incluye a más de 30 artistas, eje de una oferta de conciertos, talleres, poesía, artesanía, showcases, presentaciones profesionales para la industria musical de cara a promocionar el talento gallego...

Esta sexta edición de Maré empieza con los conciertos de Carabela y la citada Felisa Segade, quienes actúan el 24 en Capitol (20:30 h.; 20€); Gala i Ovidio (la integrante de Tanxugueiras, Aida Tarrío, y el productor catalán Raül Refree; bolo ya con las entradas agotadas) el 25 en el Teatro Principal (19:30 h.;18€); el cantautor Kevin Johansen y el dibujante Liniers, en Capitol el jueves 25 (21 horas; 20€); Pablo Und Destruktion el día 25 en Riquela Club (22 h.; 10€); Sara Curruchich el 26, gratis, en lugar por confirmar; Bombino el 26 en Capitol (21:30 h.; 20€); Bongeziwe Mabandla el 27 (Principal, 18€;19:30 horas); Briela Ojeda (gratis, a las 21 h. en la Praza de Mazarelos); Da Cruz (gratis el 27 en Mazarelos, a las 00 h.); Davide Salvado en la Igrexa da Universidade el día 27 (10 €)...

Ademas, Dulzaro actúa a las 22 horas el viernes 26 sen Crechas, un evento que también tiene las entradas agotadas; a su vez, el trío compostelano Sumrrá toca el domingo 28 a las 22.30 horas en ese mismo pub del casco histórico. Ese día, 28 además, hay danza con Cicatriz (Antón Reixa + Kirenia Martinez, gratis, 17 h., en Casa das Máquinas), entre más actividades paralelas de Maré 2025 aparte de los conciertos.

Más eventos: Germán Díaz, Benxamín Otero y Vidya Shah actúan el sábado 27 de septiembre a las 18 h. en la Igrexa da Universidade (10€); Guada, voz argentina fan de Luis Alberto Spinetta y Joni Mitchel, da un concierto ese mismo día 27 en Riquela (20:30 h.; 10€); Judit Neddermann y Pau Figueres el viernes 26 en la citada iglesia (10€); Maestro Espada, también el 26 en el Principal (18€); Quico Comesaña, miembro fundador de los añorados Berrogüetto, quien presenta su primer disco en solitario, Mãe, con Quim Farinha + Santi Cribeiro + Anubía (domingo 28 de septiembre; Principal; 19 h., 18€, con hueco para el mencionado tributo al finado Emilio Cao), entre más opciones de un evento que convierte a Santiago en capital de la música de raíz. Y habrá un hueco para el humor con un espectáculo llamado Tremenda Maré (Capitol; el 27, 21:30 h.; 15€).

Apoyo a Palestina

Además, se hará un concierto de apoyo a la causa Palestina como "denuncia do xenocidio de Gaza", explicó Velho. Para ello, actuará la Sol Band, banda palestina de folk‑pop formada en 2012 en la frontera de Gaza, el domingo 28 de septiembre en Capitol (20.30 h), junto a una formación especial llamada Frotilha de artistas Contra o Xenocidio (cita con entrada libre previa recogida de invitación )