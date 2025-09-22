Ler, en silencio e en comunidade, con Compostela aos teus pés
Unha luxosa mañá de domingo para os amantes da lectura, subir ás cubertas da Catedral para ler, durante unha hora, xunto a outras persoas coa mesma aficción. Así foi a cita deste domingo do 'Le Comigo', unha iniciativa promovida por Mercedes Corvillón e Gemma Sesar
A libreira Mercedes Corbillón (Libraría Cronopios, na rúa das Orfas) e a editora Gemma Sesar (El Patito Editorial) son as promotoras do ‘Le Comigo’ unha iniciativa na liña das 'Silent Reading Parties' estadounidenses: quedadas para ler en silencio con outras persoas. Un proxecto que botou a andar a pasada primavera e do que xa se fixeron, coa de onte, oito lecturas colectivas, coa presenza de autores coma Miguelanxo Prado ou Anxos Sumai e en espazos coma a Casa das Máquinas, o Museo Granell ou o CSC Maruxa e Coralia.
«Somos grandes lectoras e sabiamos que se facían estas festas de lectura noutros lugares do mundo e queriamos repetilo», explica Mercedes Corbillón, que reivindica que se trata tamén de darlle «un xiro á maneira de promover a lectura, celebrar que somos lectoras pero doutra maneira». E alén da lectura, Corbillón e Sesar tamén puxeron o foco en «vivir a cidade, espazos diferentes» da capital galega, declarada pola Unesco Patrimonio mundial.
Esta última cita tivo un escenario moi especial, as cubertas da Catedral compostelá, «as corenta prazas voaron en tres minutos», lembraba Corbillón. Alí arriba, dende as 12 da mañá e abrigados coa música das campás do templo, 40 persoas comezaron a ler a Guía ilustrada da Catedral de Santiago (de Marta González e Joaquín González). Uns volumes cortesía da secretaría xeral de Política Lingüística que mudaron a dinámica habitual do ‘Le Comigo’, na que cada participante leva a súa lectura acorde a unha temática proposta.
Corenta persoas en silencio, enfrascadas na lectura e tamén, como non, na contemplación das vistas, con Compostela aos seus pés até que a meteoroloxía «mandou parar». Unha cortina de auga comezou a cubrir o Monte Pedroso e en poucos minutos tamén as cubertas da Catedral. Os participantes no ‘Le Comigo’ puxéronse a abrigo no veciño Museo das Peregrinacións (Praza das Praterías) e foi alí onde a profesora de Historia da Arte da USC e medievalista Dolores Barral levou a cabo a súa disertación sobre o templo consagrado a Santiago Zebedeo.
Santiago é a pioneira do ‘Le Comigo’ en Galicia, pero Corbillón expresa o seu desexo de que se realicen estes encontros tamén noutras cidades e vilas. E, de feito, así vai ser proximamente, pois a vindeira cita para ler en comunidade será na Fundación Camilo José Cela (Iria Flavia, Padrón), o día 19 de outubro. Ese día, conmemoración da entrega do Premio Nobel ao autor padronés, será esa a temática da lectura: levar un libro dun autor galardoado coa máis internacional e prestixiosa distinción literaria.
Cultura e patrimonio: «Que máis se pode pedir»
Os afortunados participantes no ‘Le Comigo’ que estiveron rápidos á hora de solicitar a súa praza –de balde– para entregarse á lectura colectiva nas cubertas da Catedral tíñano este domingo moi claro: «a visita é un plus», comentaban. Máis aínda co complemento da charla da medievalista Dolores Barral, «unha historiadora da arte que coñece moi ben o templo». Por todo isto valoran, non só a lectura, tamén «unha iniciativa que mestura a cultura en xeral coa posta en valor do noso patrimonio».
Entre os 40 participantes había xente que acudira ás oito citas, persoas que querían repetir unha experiencia inicial e outras que vivían o ‘Le Comigo’ por vez primeira. «Paréceme unha boa iniciativa, parar un pouco os domingos, ler en comunidade, compartir libros, ver outras opinións...».
O sentir xeral, máis alá de que «calquera escusa é boa para coller un libro», era tamén entre o de enriquecerse vendo «o que están a ler outras persoas e así poder tomar nota para futuras lecturas».
