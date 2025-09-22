El otoño entra esta tarde tras un verano que dejó 35, 8º de temperatura máxima en Santiago

A las 20.19 horas entra oficialmente el otoño en el hemisferio norte. Santiago se despedirá de un verano, que según el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago, cerró con una temperatura máxima de 35,8º. La jornada estival más calurosa en la capital gallega se produjo el pasado 5 de agosto y se quedó lejos de otros registros como los 39,7º de máxima medidos en agosto del año 2003. El Observatorio destaca que «meteorológicamente hablando acaba un verano seco y caluroso, especialmente el mes de agosto». Entre julio y el mes pasado tan solo se midieron 29,2 litros/m2 en la estación del campus.

La cantidad fue escasa pero no marcó ningún récord por poca pluviosidad. De hecho en los veranos de 2002, 2010, 2016 y 2022 cayó aún una menor cantidad de agua. Tampoco se batió ningún registro por altas temperaturas, pese a que durante casi la mitad del mes (14 jornadas) se superaron los 30 grados en la capital gallega. En agosto de 2003 también se contabilizaron los mismos días por encima de esa temperatura.

Sin noches tropicales

«A pesar del fuerte calor diurno, las temperaturas mínimas no alcanzaron en agosto los veinte grados», indican desde el Observatorio. Recuerdan que en 2003 sí se registraron noches tropicales con temperaturas por encima de esos 20 grados.

Finalizado el verano, el otoño llegará hoy a las 20.19 horas. Ese es el instante en el que el Sol en su movimiento aparente en la bóveda celeste sobre la eclíptica está en el punto Libra, pasando del hemisferio norte al sur. «Al igual que sucede en el equinoccio de primavera, son fechas estas en las que la duración del día y la noche son similares», explica el coordinador científico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, José Ángel Docobo. Pese a todo debido al efecto del crepúsculo, «la iluminación de la atmósfera antes del amanecer a después de la puesta de sol hace que tengamos más día que noche», añade.

El otoño es la tercera estación más larga del año, con una duración de casi 90 días, y en 2025 se prolongará hasta el 21 de diciembre, día en que tendrá lugar el solsticio de invierno a las 16:03 horas. En la estación que ahora comienza, habrá cuatro lluvias de meteoros: las Dracónidas y las Oriónidas de octubre, las Leónidas de noviembre y las Gemínidas de diciembre, siendo estas últimas las más activas de todas alrededor del 17 de ese mes, que además coincide con la ausencia de Luna este año.