Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana

Tras la reapertura hace unos días de Deichmann, la cadena especializada en calzados, el centro comercial compostelano As Cancelas ha anunciado una nueva apertura para esta semana.

Se trata de Courir, la marca líder en zapatillas en Francia desde hace más de 40 años. Fundada en 1980 en París, inicialmente Courir estaba especializada en zapatillas de running.

A partir de los años 2000, la marca evoluciona y se reposiciona vendiendo una cuidada selección de las últimas tendencias en sneakers, de marcas como Adidas, New Balance, Nike, Converse o Puma.

En la actualidad, Courir está presente en más de 350 puntos en todo el mundo, una cifra a la que ahora se suma la nueva tienda en Santiago.

Por el momento, no se conoce la ubicación exacta de Courir en As Cancelas, pero sí sabemos que la apertura tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre en el centro comercial compostelano.

Para celebrar la noticia, desde As Cancelas están sorteando dos tarjetas regalo de 150 euros cada una a través de sus redes sociales.