Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo

El próximo 3 de octubre se cumplirán dos años del atropello que costó la vida a Jorge Santiago en la rúa da Poza Real de Arriba, en Conxo; y del que fueron acusados Iván Méndez Fernández y Débora Gómez Chouza por un presunto delito a determinar entre homicidio y asesinato. Ambos están en libertad con cargos en la actualidad.

El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción 24 meses después, confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a la espera de una prueba pericial. EL CORREO GALLEGO ha podido saber que se trata de una reconstrucción del suceso que depende de varios informes de la Dirección General de Tráfico y otros técnicos especializados en siniestros de circulación. Esto es lo que ha llevado a que el caso que lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago no haya llegado a la fase de calificación, como sí ha ocurrido, por ejemplo, con el crimen del carnicero Antonio Costa, que ya está a punto de llegar a la fase de juicio oral tras completarse la instrucción y calificación en menos de un año tras los hechos fatales.

Situación de los acusados

Los dos acusados serán juzgados por el Tribunal del Jurado Popular. Mientras la defensa considera que se trató de un accidente; la acusación, que ejerce el abogado compostelano Evaristo Nogueira, sostiene que el atropello y muerte de Jorge Santiago, a los 59 años, es constitutivo de un delito de asesinato, puesto que «se aprecia una intencionalidad de hacer un daño muy grande a la víctima, sabiendo que podría incluso provocársele la muerte, como fue el caso». Débora Gómez nunca llegó a entrar en prisión, mientras que su pareja entonces, Iván Méndez, quien iba al volante del Mercedes A200 que arrolló a la víctima aquella madrugada, sí estuvo siete meses ingresado en el penal de Teixeiro, hasta que el juez consideró que podía quedar en libertad con cargos bajo el pago de una fianza de 30.000 euros que depositó.

Desde entonces, el acusado de acabar con la vida del compostelano tiene una rutina completamente normalizada. De hecho, es habitual en un gimnasio de O Milladoiro, donde muchos usuarios todavía no se explican «cómo puede tener la sangre tan fría y el cuerpo para fiestas sabiendo del delito tan grave del que se le acusa», afirma un cliente con el que coincide.

Cabe recordar que en la primera llamada que Iván Méndez hizo a la Guardia Civil de O Milladoiro la madrugada del 3 de octubre de 2023 admitió que había atropellado a un hombre al que habría identificado como la persona que pinchaba las ruedas de una grúa de la empresa de su padre. Afirmó que había hecho guardia durante toda la noche con su novia en el coche y que cuando vio a Jorge Santiago en las inmediaciones de la grúa sobre las 05.45 horas pensó que podía ser él y decidió darle un susto.

Cambio de versión

Su versión de los hechos variaría luego, llegando a afirmar en declaraciones posteriores que en realidad se trató de un fatal accidente. En todo caso, cuando el juez decretó su ingreso en prisión optó por esperar a que avanzase la instrucción para definir el delito por el que se investigaba a los detenidos: homicidio o asesinato.

La fecha del juicio por la muerte de Jorge Santiago Salgado todavía es incierta. Tanto para Iván Méndez como para Débora Gómez será clave lo que se determine en el escrito de calificación: de ser acusados de asesinato se enfrentarían a una pena de entre 15 y 25 años de prisión; mientras que si se queda en homicidio, sería de entre 10 y 15. Por su parte, la defensa deberá tratar de convencer al Tribunal del Jurado de la tesis que defiende, es decir, que se trató de un lamentable accidente de tráfico. En este sentido, la prueba pericial de la reconstrucción del suceso, por la que se sigue esperando, será fundamental para esclarecer lo ocurrido aquella madrugada.

El atropello mortal de Jorge Santiago, del que se cumplen dos años, causó un profundo pesar en Santiago, especialmente en el barrio de Conxo. Había estado vinculado al fútbol y era una persona muy activa en la vida social compostelana. Su viuda no ha conseguido sobrevivir para ver a los dos acusados de su muerte en el banquillo. La mujer murió meses después. Evaristo Nogueira ejercerá la acusación particular en representación de la madre de la víctima y de sus hermanos.