Santiago

Raxoi afea que o sector hoteleiro se posicione «contra a maioría da poboación» de Compostela

A taxa turística «vai ser unha realidade antes ou despois», afirma Míriam Louzao

Míriam Louzao, voceira do goberno de Santiago, este luns no Pazo de Raxoi

Míriam Louzao, voceira do goberno de Santiago, este luns no Pazo de Raxoi / Cedida

Manu López

Manu López

Santiago

A portavoz do Goberno local, Míriam Louzao, valorou este luns o recurso xudicial da Unión Hotelera contra a aplicación da taxa turística na cidade, cuxa entrada en vigor está prevista o 1 de outubro. Louzao afeou que «o recurso posiciona esta organización claramente contra o que a maioría da poboación compostelá demanda», engadindo que «non entendemos esta posición contra os intereses de Santiago».

Entrada en vigor o 1 de outubro

Louzao asegurou que Raxoi responderá ante os tribunais nos cinco días que ten de prazo «todo o que faga falta para que o imposto entre en vigor canto antes, o día 1 de outubro». De producirse algunha medida cautelar que paralice o proceso, «será só pospoñer unha decisión que está tomada e que vai ser unha realidade antes ou despois», afirmou.

A concelleira de Turismo cuestionou os argumentos dos recorrentes, que ve «collidos con pinzas». Ademais, criticou as formas, comezando polo prazo do que dispón o Concello para facer alegacións. «Parécenos significativo que despois de que a Unión Hotelera pedira durante todo este tempo diálogo, fora pedir ao xulgado unha medida cautelar sen audiencia previa ao Concello», censurou. Tamén se referiu aos dous meses concedidos para adaptarse á medida despois da súa aprobación, nos que «vemos que lamentablemente Unión Hotelera quería os dous meses para outra cousa».

Posicionamento «case político»

Nesta liña, a voceira subliñou que o sector «está facendo un posicionamento case político» neste recurso e cuestionou que presenten recurso á aplicación do imposto en Santiago, pero que «non se recorrera no seu momento a lei que o habilitaba». Do mesmo xeito, pediu que «se finalmente non se recorre na ordenanza da Coruña, Unión Hotelera explique por que».

Louzao chamou á «colaboración, á sensatez e a traballar de forma conxunta polo beneficio do sector e da cidadanía». Neste sentido, indicou que está previsto manter unha xuntanza co sector esta mesma semana.

