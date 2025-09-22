Santiago
Raxoi afea que o sector hoteleiro se posicione «contra a maioría da poboación» de Compostela
A taxa turística «vai ser unha realidade antes ou despois», afirma Míriam Louzao
A portavoz do Goberno local, Míriam Louzao, valorou este luns o recurso xudicial da Unión Hotelera contra a aplicación da taxa turística na cidade, cuxa entrada en vigor está prevista o 1 de outubro. Louzao afeou que «o recurso posiciona esta organización claramente contra o que a maioría da poboación compostelá demanda», engadindo que «non entendemos esta posición contra os intereses de Santiago».
Entrada en vigor o 1 de outubro
Louzao asegurou que Raxoi responderá ante os tribunais nos cinco días que ten de prazo «todo o que faga falta para que o imposto entre en vigor canto antes, o día 1 de outubro». De producirse algunha medida cautelar que paralice o proceso, «será só pospoñer unha decisión que está tomada e que vai ser unha realidade antes ou despois», afirmou.
A concelleira de Turismo cuestionou os argumentos dos recorrentes, que ve «collidos con pinzas». Ademais, criticou as formas, comezando polo prazo do que dispón o Concello para facer alegacións. «Parécenos significativo que despois de que a Unión Hotelera pedira durante todo este tempo diálogo, fora pedir ao xulgado unha medida cautelar sen audiencia previa ao Concello», censurou. Tamén se referiu aos dous meses concedidos para adaptarse á medida despois da súa aprobación, nos que «vemos que lamentablemente Unión Hotelera quería os dous meses para outra cousa».
Posicionamento «case político»
Nesta liña, a voceira subliñou que o sector «está facendo un posicionamento case político» neste recurso e cuestionou que presenten recurso á aplicación do imposto en Santiago, pero que «non se recorrera no seu momento a lei que o habilitaba». Do mesmo xeito, pediu que «se finalmente non se recorre na ordenanza da Coruña, Unión Hotelera explique por que».
Louzao chamou á «colaboración, á sensatez e a traballar de forma conxunta polo beneficio do sector e da cidadanía». Neste sentido, indicou que está previsto manter unha xuntanza co sector esta mesma semana.
