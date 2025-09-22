Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de los reyes del brunch en Santiago estrena terraza

Además de su carta de desayunos y brunch, el local destaca por sus cócteles, su carta de aperitivos para amenizar el tardeo y el espacio lounge

Lucía Martínez

Desayunar, ir de brunch o el tardeo. Son los ingredientes clave de uno de los locales de moda actualmente en Santiago.

Si bien hace tan solo un par de meses anunciaban la apertura de su nuevo espacio -la zona lounge- y la carta de tardeo -operativa de 17.30 a 23.30 horas- desde este fin de semana ya puede disfrutarse de otro espacio más: su terraza interior.

En las imágenes compartidas a través de sus redes sociales puede verse cómo es el jardín interior, que sigue una estética acorde al resto del local.

El jardín del Bonsai Café

Estamos haciendo referencia a Bonsai Café que, en apenas unos seis meses desde su apertura, se ha consolidado como uno de los mejores locales para desayunar o hacer tardeo.

La terraza interior del Bonsai Café

La terraza interior del Bonsai Café / Instagram

Más allá de su carta de desayunos y brunch, Bonsai destaca por sus cócteles, su carta de aperitivos para amenizar el tardeo y el espacio lounge, que además de utilizarse para alargar las tardes también puede reservarse para eventos privados.

