Santiago tiene 98 plazas vacantes en ciclos medios y superiores de FP: el viernes finaliza la matrícula

Los centros e institutos de Santiago todavía aceptan a nuevo alumnado para el curso académico 2025-2026. En su oferta ordinaria, que incluye los ciclos medios y superiores, todavía hay 98 vacantes en quince títulos.

En referencia a los ciclos superiores, el IES Plurilingüe Rosalía de Castro tiene 16 vacantes en Axencias de viaxes e xestión de eventos; 22 en Guía, información e asistencia turísticas y 11 en Animación sociocultural e turística. El CIFP Politécnico todavía acoge a estudiantes en Construcións metálicas (hay 2 plazas liberadas de las 20 ofertadas) y en Automatización e robótica industrial, con una sola vacante. Xestión de aloxamentos turísticos y Dirección de servizos de restauración, del CIFP Compostela, tiene 1 y 3 plazas libres, respectivamente. A estas se suma otra en Administración de servizos informáticos en rede (turno de tarde) en el Instituto San Clemente. En el IES Lamas de Abade se liberaron 3 plazas para el ciclo de Estilismo e dirección de peiteado y cuatro en Documentación e administración sanitarias. También en el IES A Pontepedriña hay 10 vacantes en Xestión de vendas e espazos comerciais. Hay que sumar los huecos en Proxectos de obra civil, que por el momento cuenta con 22 matriculados y para el que se ofertaban 30 plazas.

En ciclos medios sólo hay plazas vacantes en dos centros. En el CIFP Compostela todavía se puede hacer la matrícula en Impresión gráfica (2 vacantes) y en Cociña e gastronomía, con 3 vacantes. A mayores, quedan por ocupar 10 plazas en Peiteado e cosmética capilar, dos en el turno de mañana y ocho en el de tarde.

La consellería de Educación abrió el pasado 1 de septiembre un último plazo de matrícula para cubrir las vacantes que todavía quedaban en Formación Profesional que se cierra este viernes día 26.