A USC acolle esta semana un congreso internacional sobre atención á diversidade

A cita desenvolverase entre o martes 23 e o mércores 24 na Facultade de Ciencias da Educación

Estudantes polo Campus Norte durante uns encontros para coñecer a USC.

Estudantes polo Campus Norte durante uns encontros para coñecer a USC. / Antonio Hernández

ECG

Santiago

A USC acolle esta semana o Congreso Internacional ‘Atención á Diversidade e Inclusión. O papel da Universidade e as Asociacións na construción de Comunidades Inclusivas’. A cita proponse abordar do 23 ao 24 de setembro a diversidade, a equidade e a inclusión como eixos que vertebran a educación.

A finalidade deste foro, que ten lugar na Facultade de Ciencias da Educación, é coñecer experiencias e actuacións universitarias relacionadas coa atención á diversidade e a inclusión do estudantado con discapacidade na universidade, xunto ao papel que desempeñan as asociacións na construción de comunidades inclusivas, coa perspectiva de reflexionar e ofrecer liñas de actuación que permitan acomodar a diversidade á realidade dos centros universitarios.

Entre os obxectivos que persegue o congreso atópase o de identificar problemáticas e áreas de mellora na inclusión e atención á diversidade de estudantes con discapacidade e Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) na Universidade. O foro tamén pretende sensibilizar o estudantado e toda a comunidade universitaria ante a diversidade e a inclusión de estudantes con discapacidade e NEAE.

Coñecer experiencias e actuacións universitarias relacionadas coa atención á diversidade e a inclusión deste colectivo, así como profundar no papel das asociacións na construción de comunidades inclusivas completan un programa no que tamén se tratarán experiencias e actuacións asociativas.

Xornada no Paraninfo

Ademais, a USC e o Grupo de Traballo en Ciencias Sociais e Humanidades da RedOTC-CRUE, organizan o 24 de setembro no Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia) a xornada Transferencia en Ciencias Sociais e Humanas: entre o escepticismo e a oportunidade.

A cita vai dirixida a persoal técnico de oficinas de transferencia e a persoal investigador no ámbito das Ciencias Sociais, Humanas, Xurídicas e Artísticas, co obxectivo de fortalecer as súas capacidades nun campo de coñecemento con dinámicas propias e cun crecente papel na xeración de impacto social. Con ese propósito, a xornada está pensada como un espazo para o intercambio de experiencias, a construción de alianzas e o impulso de novas formas de transferir coñecemento desde esas ciencias. Os contidos do programa inclúen relatorios nacionais e internacionais coa participación de representantes de institucións clave do sistema de I+D+I.

