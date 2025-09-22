Santiago
Verea: «Dous anos e medio despois, todo funciona peor»
O líder do PP de Santiago asegura que a cidade «nunca estivo tan mal xestionada» e advirte «falta de preparación» no goberno local
O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, denunciou onte «a mala xestión de BNG e CA, incapaces de dirixir unha cidade como Santiago». Para o voceiro do PP, «estamos ante un goberno local ao que lle falta preparación, solvencia e ganas de traballar e sacar adiante os asuntos importantes da cidade». Ante esta situación, Verea ofrécese como alternativa e asegurou que «prometo aos santiagueses un novo rumbo, dirixir con solvencia e eficacia, con experiencia e capacidade o futuro da cidade, conto cun equipo serio e renovado, con ideas claras, para reactivar os servizos públicos e capaz de construír unha cidade de futuro».
O xefe da oposición afondou nas súas críticas subliñando que «BNG e CA comezaron o curso político querendo subirnos o IBI e a taxa do lixo, cando nunca tantos recursos tivo Compostela, cos orzamentos máis altos da historia, pero que fan cos nosos cartos?. Santiago nunca estivo peor xestionado, acumulando débeda e as empresas sen cobrar, non é que a cidade estea paralizada, está en clarísimo retroceso e cunha veciñanza enfadada».
«Peor que Jácome»
Verea remarcou que «todos os días soportamos facturas sen pagar, nóminas sen abonar, a cidade sen limpar, os autobuses auténticas carracas, atopámonos ante unha xestión nefasta e decepcionante, cun goberno que non funciona». Ante os prazos de pago a provedores e as noticias de traballadores municipais que non percibiron a tempo parte das súas nóminas, manifestou que BNG e CA «inflaron o concello con altos cargos e asesores a dedo con salarios desorbitados para, dicían, corrixir esas deficiencias, hoxe, dous anos e medio despois, todo funciona peor». Así, agregou que «é un clamor que este goberno de BNG e Compostela Aberta, apoiados polos socialistas, non funciona, estamos ante a alcaldesa máis morosa de todas as cidades galegas, peor que Jácome, o alcalde de Ourense».
Indicou tamén que a situación que denuncia «en calquera empresa significaría o despido directo dos xerentes destes departamentos, non hai xustificación para este desastre de xestión que ten culpables claros, CA, PSOE e BNG». Deste xeito, engadiu que «o que pasa é que hai que traballar, hai que saber traballar, priorizar, dar instrucións e facer seguimento e isto non se está a facer, é incomprensible que as arcas do Concello estean cheas de cartos e a cidade nesta situación e todo porque hai una alcaldesa e uns concelleiros superados, cando se lles quita da pancarta e das manifestacións, queda a nada absoluta».
«Temos claro o rumbo»
Verea afirmou ademais que, «con seguridade e con confianza, temos claro o rumbo, e non nos temblará o pulso para mantelo» e apuntou que «a nosa folla de servizos esta á vista de todo o mundo: teño o mellor equipo, temos máis ganas e temos demostrado o noso traballo liderando a oposición con máis de 400 iniciativas e propostas».
Así, afirmou que a a súa formación está «sempre por diante dunha coalición tripartita fallida, finiquitada e inoperante, que hoxe é xa unha decepción incluso para os seus, que non teñen argumentos para defender a xestión nefasta desa coalición de minorías obscenas».
