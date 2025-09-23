Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensache

Los amantes del buen pan hecho como el de antes están de enhorabuena en Santiago. Son ya varias las semanas que el local de la antigua frutería Entrenaranjos, situada en el Nº 18 de la calle República Arxentina, se encuentra en obras para albergar un nuevo negocio. Durante todo este tiempo, todo aquel que ha pasado por delante de la mítica frutería ha podido observar como se estaba adaptando para acoger una nueva actividad comercial y la cuenta atrás para su apertura casi ha finalizado.

El nuevo despacho de O Pan de Leis, en la calle República Arxentina / El Correo Gallego

Ubicado en una zona privilegiada del centro de Santiago, desde este próximo jueves albergará un nuevo despacho de una premiada panadería compostelana con más de 70 años de historia. Galardonada en 2019 y 2021 con la 'Estrella DIR- Informática de Panadería', las Michelin del sector, en 2020 figuró entre las 15 mejores de España en una prestigiosa lista especializada publicada en el diario El País. Hablamos de O Pan de Leis, que con este local, sumará un tercero a los dos que ya tenía en la capital de Galicia.

Con esta nueva apertura, sus clientes dispondrán ahora de otro punto dónde adquirir alguno de los panes de su amplísimo catálogo -que cuenta con más de 20 diferentes- como los de centeno, pasas y nueces, espelta o de semillas, uno de los más demandados.

Todo empezó en un pequeño horno en San Pedro

Lejos queda ya el año 1954, momento en el que José Leis Alonso, abuelo del actual gerente Fernando Leis García, abría un pequeño horno de piedra en el Nº 70 de la rúa de San Pedro. Desde entonces han sido cuatro las generaciones de esta familia de panaderos compostelanos las que han continuado el relevo generacional, convirtiendo al pan elaborado en su obrador de O Milladoiro en toda una referencia.

Fernando Leis y Yolanda Bonet en uno de los despachos de O Pan de Leis / El Correo Gallego

Un modelo de negocio que Fernando Leis y Yolanda Bonet, socia y actual pareja, han ido cambiando a lo largo de estos últmos años, modernizando la empresa con nuevos hornos y maquinaria que han permitido adaptarse al 'boom' del consumo de pan con las diferentes variedades que ahora los clientes demandan, pero a su vez, informando a estos sobre lo que compran, poniendo en valor las buenas materias primas que emplean.