Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 23 de septiembre en Santiago?

Concierto de Dr. Feelgood en la sala Capitol

Formados en Canvey Island, Essex, Reino Unido, los Dr. Feelgood nacieron a principios de los años 70, y, con alguna intermitencia y cambios de formación, giran desde entonces con un repertorio de rhythm and blues y ecos igual de psicodelia que de rock o blues, siempre con intensidad y ganando prestigio en los escenarios de la cara B del mainstream. Hay entradas a la venta para verlos a las 21.30 horas, desde 19 euros más gastos de gestión. A veces hacen algún cover de Chuck Berry.

Congreso sobre diversidad e inclusión

CITA INTERNACIONAL. El Congreso Internacional Atención a la Diversidad e Inclusión se abre hoy en la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC con una charla, a las 10.30 horas, de Anxo Queiruga Vila, presidente de Cogami (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad). Luego hay intervenciones de María del Carmen Ínsua Fabeiro (área de intermediación laboral de Cogami), Rosa Gutiérrez Mougán (gerente Cogami Empresarial), Ana Traba Fiúza (de la dirección de recursos humanos de esa misma entidad), Álvaro Lorenzo Rey (USC), Maryorie Benavides Benavides (Cocemfe) y Mª Jesús Bello Pérez (Cogami). La cita es gratis para estudiantes y vale 40 euros para profesionales. Sigue mañana.

Anxo Queiruga, presidente de Cogami / SANTIAGO / MADRID E.P.

Presentación de la Cátedra Institucional Carvalho Calero

UNIVERSIDAD. La Facultade de Xeografía e Historia alberga, a las 12.30 h., en el Paraninfo, la presentación de la Cátedra Institucional Carvalho Calero, fruto de un convenio de la USC con el Parlamento de Galicia y la Consellaría de Cultura, Lingua e Xuventude. La sesión estará presidida por el rector, Antonio López y participan además el secretario xeral da Lingua, Valentín García, y el director de la cátedra, el profesor Carlos Quiroga. Carvalho Calero, nació en Ferrol en 1910 y falleció en Santiago en 1990.

Charla del periodista Jesús Fontenla

COMUNICACIÓN. En el marco del programa Culturearte, el periodista gallego Jesús Fontenla presenta a las 20:45 horas en el salón de actos del Colegio Mayor Arosa la charla titulada Los bulos en política que todos creemos, una propuesta participativa de entrada libre que invita a reflexionar sobre la actualidad política en España y sus temas más candentes.