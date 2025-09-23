A catedrática da USC Maite Flores recibe o máximo recoñecemento da Sociedade Europea de Óptica
Trátase do EOS Fellow que premia a súa contribución aos avances da disciplina como investigadora
A catedrática de Óptica da USC Maite Flores, e futura candidata á alcanzar a reitoría da institución compostelá, acaba ser distinguida pola Sociedade Europea de Óptica, co máximo recoñecemento que otorga a sociedade, que só teñen dez mulleres. Trátase do EOS Fellow, que o reciben menos do 2% dos investigadores do eido da Óptica e a Fotónica. A súa adxudicación, recoñece a súa labor investigadora e a súa contribución aos avances da ciencia no eido internacional. Os nominados a esta mención deben destacar pola súa excelencia en tres vertientes profesionais: ter realizado contribucións académicas ou de investigación industrial destacadas no ámbito da óptica e a fotónica, a través de artigos publicados, libros, presentacións en congresos, patentes ou outro material publicado; ter servido á comunidade da óptica e a fotónica mediante a docencia ou a formación, ou mediante o liderado industrial, ou mediante servizos como editor, organizador de congresos ou outro servizo profesional; ter realizado unha contribución especial á propia Sociedade Óptica Europea ou a, polo menos, a unha das súas sociedades ou ramas afiliadas.
Neste caso, gran parte da súa actividade científica centrouse na óptica difractiva, a optoelectrónica, a microóptica, a óptica GRIN e a óptica non lineal. Publicou máis de 200 artigos en revistas revisadas por pares, indexados no JCR (Q1) e foi conferenciante convidada en máis de 40 congresos. A súa investigación está financiada por proxectos nacionais, europeos e contratos con empresas. Na transferencia de coñecemento á industria, fundou no 2020 unha empresa derivada dedicada aos órganos nun chip fabricados por láser, co fin de reducir o número de experimentos con animais. Ten 4 patentes. Tamén dedicou os seus esforzos á fundación da segunda instalación de láser con máis enerxía en España (L2A2), sendo nestes momentos a súa coordinadora científica. Esta instalación está dedicada á aceleración de protóns con tecnoloxías láser en lugar de con aceleradores convencionais, así como para realizar diferentes efectos non lineais. Nos seus traballos no L2A2 tivo a ocasión de colaborar cos premos Nobeis de Física Gérard Mourou e Anne L'Huillier. Flores Arias coordinadora o grupo de investigación Photonics4Life da USC, recoñecido no 2019 co Premio de Transferencia de Tecnoloxía en Galicia.
Maite sempre estivo comprometida coas diferentes sociedades. Foi a primeira muller que obstentou o cargo de Presidenta do Comité de Optoelectrónica Español, que integra aos expertos en comunicación e tecnoloxías de alta xeración. Foi vicepresidenta do Comité Español de Técnicas de Imaxe. Actualmente é vicepresidenta da Sociedade Española de Óptica. Organizou máis de 10 congresos no ámbito internacional e nacional, en temáticas de optoelectrónica, imaxe non lineal e óptica. Participa nos comité científicos dos congresos internacionais máis recoñecidos do seu ámbito de coñemento. Foi a responsable do Evento Central en España para celebrar o "Ano Internacional da Luz" (Santiago, 2019). En canto á súa contribución á Sociedade Europea de Óptica, foi membro da súa xunta directiva desde 2020 ata 2024, ocupando o cargo de secretaria da xunta executiva ata 2023. Especialmente compremetida coa súa labor de facer crecer a participación das mulleres na ciencia, contribuíu a outras actividades da EOS, como ser a Presidenta do Comité do Premio EOS ás Mulleres en Fotónica en Early Career 2021, e ten un grupo de divulgación pertencente á Sociedade Americana de Óptica desde o ano 2021 que se encarga de achegar a ciencia á sociedade. Sempre estivo comprometida coa promoción da óptica e a ampliación do coñecemento no campo. É membro da Real Sociedade de Física, sendo membro do Grupo Especializado de Lásers Ultrarrápidos. Imparte clases en diversas materias relacionadas coa óptica, no Grao de Física, no Grao de Óptica, no Máster de Fotónica e Tecnoloxías Láser e dirixiu 8 teses doutorais. É a líder de dous capítulos de estudantes.
A súa traxectoria non só foi recoñecida pola Sociedade Europe de Óptica. No ano 2021, a Sociedade Americana de Óptica, recoñeceu a Dra. Flores, pola a súa contribución o avance da ciencia, coa distinción de Membro Senior.
