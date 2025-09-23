El compostelano GSU Veiga presentó en Santiago el libro 'Tuktuk to Spain'

El compostelano GSU Veiga (Jesús Veiga Domínguez) presentó el pasado fin de semana en su ciudad natal, Santiago, un libro titulado Tuktuk to Spain. Veiga visitó EscondiT Xoguetería (Av. Rosalía de Castro, 1) para promocionar esa publicación lanzada por la editorial ExLibric. Dicha obra se presenta como "un relato real y sincero sobre el amor y la esperanza de formar una familia desde el otro lado del mundo".

Viaje a la India

"¿Te has planteado que se esconde tras un viaje para hacer una adopción?, ¿te imaginas lo complicado que puede llegar a ser adoptar a un hijo en un país extranjero?" Pues eso es lo que cuento en este libro, nuestro viaje hasta la India para adoptar a nuestras hijas", así reflexiona en sus redes sociales GSU Veiga al hablar del contenido de Tuktuk to Spain.

Gsu Veiga, nacido Santiago en el año 1980, vive por cuestiones de trabajo y familia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde reside desde 2021. Graduado en Criminología, este es su primer libro, una novela que parte de su viaje a la India en 2019.

Apoyo a los sellos pequeños

La inquietud literaria de GSU Veiga, confeso fan de la novela negra, va más allá de este libro "íntimo y personal" ya que hace y difunde desde su página web entrevistas a autoras y autores que editan desde sellos pequeños, caso de Marina González Cid, autora de El loto azul, novela publicada por la citada editorial ExLibric.

Ilu Ros y Raül Refree. / Cedidas

Visitas de Ilu Ros y Raül Refree

Su reciente presentación es parte de la vuelta a la actividad del mundo de los libros en un Santiago que bulle según avanza septiembre, como prueba, por ejemplo, la visita de Raül Refree, que presenta este miércoles en Santiago un libro llamado Cuando todo encaja, del que este músico catalán habla en la librería Numax, a las 19 h., y la de Ilus Ros, que viaja esta semana por Galicia para promocionar Una casa en la ciudad, de ahí sus citas de este miércoles 24 de septiembre en A Coruña (Librería Moito Conto, 19.00 h.) y la del jueves 25 en Santiago (Club de lectura Medusa, en la librería Lila de Lilith, 18.15 h.)