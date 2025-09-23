MAGIA
El festival Galicia Ilusiona llega a Santiago los días 4 y 5 de octubre
Hay entradas a la venta para las cinco funciones en el Auditorio de Galicia el sábado 4 de octubre (17:30 horas y 21:00 h.) y el domingo 5 (12:30 h., 17:00 h. y 20:30 h.). En 2024 se agotaron todas las localidades y acudieron a las galas más de 15.000 personas
B.C.
El festival Galicia Ilusiona 2025 llega a Santiago con cinco funciones únicas durante los días sábado 4 de octubre (17:30 h. y 21:00 h.) y domingo 5 de octubre (12:30 h., 17:00 h. y 20:30 horas).
El festival Galicia Ilusiona, el mayor evento internacional de magia de Galicia, aterriza en la capital gallega de nuevo para ofrecer su cuarta edición, y lo hace con éxito incontestable: ya quedan muy pocas entradas disponibles, que pueden adquirirse en la web oficial www.galiciailusiona.es.
Cinco galas únicas
Patrocinado por la Xunta de Galicia, el festival convierte a Santiago en uno de los escenarios principales de su recorrido gallego de 27 funciones durante octubre, ofreciendo al público de Santiago cinco galas únicas en el Auditorio de Galicia que prometen llenar la ciudad de ilusión y magia. Además, Galicia Ilusiona recorrerá otras ciudades gallegas como Cangas, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, A Coruña y Ferrol, garantizando una experiencia de magia para toda la comunidad.
Cifras de éxito
El crecimiento de Galicia Ilusiona es imparable. En 2024 se agotaron todas las localidades y más de 15.000 personas acudieron a las galas, llenando auditorios y teatros de toda Galicia. Así, la organización prevé que este 2025 se alcance el hito de 100.000 espectadores acumulados a lo largo de sus cuatro ediciones, consolidando a Galicia Ilusiona como un referente absoluto dentro del panorama cultural y escénico gallego.
Magos internacionales multipremiados
Este evento cuenta con magos internacionales multipremiados, por primera vez en Galicia, caso de Seimei, un mago manipulador coreano referente mundial, premiado con la varita de oro de Monte Carlo; la compañía Mag Edgard, especialistas en grandes ilusiones visuales de alto impacto, ganadores del premio FISM Turín 2025 al mejor espectáculo mundial; Nacho Samena, talento gallego emergente, Premio Nacional de Magia 2024; David Burlet, que combina humor y espectáculo a gran escala, Premio al Mejor Malabarista Francés tres años seguidos; y el Mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias.
