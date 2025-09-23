Foro de Turismo en Santiago: Sanmartín cree que la tasa turística se generalizará, la Xunta no

El Gobierno de Santiago, en voz de la alcaldesa Goretti Sanmartín, tiene el convencimiento de que la tasa turística que prevé implantarse en la capital gallega desde el 1 de octubre se generalizará. No lo cree así la Xunta, en palabras del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. En el Foro Local por una gestión turística sostenible, eficiente y consciente que se celebra este martes en Compostela, promovido por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Sanmartín ha augurado que este tributo llegará a "moitos máis concellos" y se convertirá en una "realidade" muy habitual "dentro de poucos anos". "Chegou para quedar", ha dicho.

En Compostela, la Unión Hotelera ha presentado un recurso contra la entrada en vigor del impuesto, una decisión que el Bipartito ha tildado de "sorprendente" y en absoluto "comprensible". La alcaldesa, de hecho, ha vuelto a ahondar en la necesidad de "repartir" las cargas económicas después de que este lunes la portavoz del Gobierno local, Miriam Louzao, asegurase que Raxoi responderá ante los tribunales en los cinco días que tiene de plazo a "todo o que faga falta para que o imposto entre en vigor canto antes, o día 1 de outubro". De producirse alguna medida cautelar que paralice el proceso, "será só pospoñer unha decisión que está tomada e que vai ser unha realidade antes ou despois".

Por el contrario, Merelles, en esta misma reunión, ha afirmado que el Gobierno gallego no considera "oportuno" generalizarla y ha defendido esta postura con el argumento de que "no se observan elementos de masificación". Por esta razón, la Xunta no cree que sea una "reivindicación general".

La tasa turística es, hasta el momento, el único mecanismo del que disponen los ayuntamientos para incrementar su financiación y afrontar el incremento de costes que se produce en los meses de verano, cuando muchos municipios gallegos llegan a duplicar e, incluso, triplicar su población, lo que supone incurrir en una importante alza del gasto en determinados servicios (basura, agua, refuerzo del servicio de Policía Local, socorristas...) que hasta el momento únicamente cubren sus vecinos a través de los impuestos municipales.

"Un modelo distinto no que se manteña unha cidade viva"

En el caso de Santiago, la alcaldesa ha apuntado que es un destino turístico "maduro", "moi consolidado" y ha añadido, además, que se ha conseguido la desestacionalización. Con todo, Sanmartín ha destacado que lo que se necesita ahora es "un modelo distinto no que se manteña unha cidade viva", algo que a su juicio pasa por respetar los "fluxos e vida da veciñanza", por mantener la "esencia". "Unha cidade histórica só pode estar viva se mantén o seu tecido comercial", ha ejemplificado.

Mientras, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha defendido en su discurso que en un sector, el del turismo, en el que "la gobernanza es necesaria" siempre es "clave", en términos generales, tomar las "decisiones acertadas". La subdirectora adjunta de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, Alicia Lillo, ha puesto el foco a su vez en que "desde lo local" se puede cambiar un modelo "con visión de futuro".

Merelles ha coincidido en la desestacionalización ("el verano se va alargando y empieza antes") y en la "desconcentración". Y de nuevo ha hecho hincapié en que "no hay masificación, pero sí crecimiento sostenido".