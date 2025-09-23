A historiadora de Santiago que desmonta mitos desde a tradición: «Gústannos os festis porque están de moda?»
Leticia Mayán Rodríguez, coñecida como @adochinto, suma máis de 10.000 seguidores en Instagram e TikTok divulgando en galego curiosidades da Historia Contemporánea de Galicia
Desde o caciquismo nos debuxos de Castelao ou a pegada de Ruth Matilda Anderson en Galicia ata a relación entre os ‘festis’ actuais e as festas tradicionais ou a orixe do sombreiro sancosmeiro. A mirada de Leticia Mayán combina investigación académica, memoria familiar e unha conexión directa co público novo. Natural de Porto do Son (1999), leva seis anos vivindo en Santiago onde se graduou en Historia pola USC e vén de rematar un máster en Historia Contemporánea.
O seu proxecto leva por nome @adochinto, o alcume do seu avó materno, e naceu hai menos dun ano cun vídeo sobre os Mártires de Cans, un suceso pouco coñecido do seu concello natal. «Sempre quixen facer algo simplemente por telo preto e polo descoñecemento que hai sobre ese suceso. Atopara información moi boa e pensei: isto teno que saber a xente», conta Leticia.
O vídeo non só chamou a atención da súa contorna inmediata, senón que acabou por xerar unha comunidade ampla. Hoxe supera xa os 10.000 seguidores entre Instagram e TikTok, atraídos polo xeito directo, próximo e visual que ten ‘Leti’ para divulgar a historia de Galicia.
Memoria familiar
Entre os elementos elementos distintivos do seu traballo está a participación da súa avoa Lola, que lle transmite contos, costumes e lembranzas do rural galego. «Historias pequenas, como por exemplo que non soaban igual as campás cando morría un rico ou cando morría un pobre, que para eles era rutina pero para nós resulta curioso», explica.
Estas experiencias completan a súa visión histórica e tamén serviron para que cambiara a súa mirada: «Ao principio, na carreira, para facer calquera traballo preguntaba máis ao meu avó, que foi mariño e viaxou moito, pero logo decateime de que a miña avoa, que quedara na aldea, tiña tamén moito que contar. Historias que non aparecen nos libros e que axudan a reforzar a identidade galega».
Investigación académica
Leticia tamén combina a divulgación coa investigación académica. No seu TFM estudou a muller no rural a través da fotografía de Ruth Matilda Anderson. “No tribunal do TFM había un profesor que me felicitou pero ao que non lle gustaba moito a fotografía como fonte documental. Pero no meu traballo resaltaban un aspecto invisible nos documentos oficiais: «Mostran que as mulleres traballaban. Recuperar isto, reforza a identidade galega».
Ademais, subliña que o uso de fontes diversas (fotografía, oralidade, censos) permite unha visión máis completa da historia: «Toda fonte está sesgada, tamén as documentais e o feito de que non aparezan os traballos das mulleres é unha mostra dese sesgo”, apunta Mayán.
Museos e crítica cultural
Outra sección que está arrancando é Puntuando Museos da Galiza, onde Leticia analiza espazos culturais, ata o momento o CGAC e o Museo da Cidade da Cultura: «Quero retomala agora en setembro; é unha forma distinta de achegar a cultura á xente», di.
A súa mirada tamén inclúe reflexións sobre o valor da historia e da tradición na sociedade actual, conectando con público novo e antigo: «Moita xente dime que o que fago é necesario. A historia ás veces parece que non serve, pero vexo que á xente si lle aporta algo».
Sen renunciar ao seu soño de traballar nun museo, Leticia quere agora reforzar a súa marca persoal nas redes e explorar novos proxectos: «Quero falar en redes sobre historia, arte, cultura e tradición, e se sae algún proxecto físico, sería un soño».
