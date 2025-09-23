Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago

Trágico accidente mortal en Santiago. Un hombre de 78 años ha perdido la vida este mediodía cuando circulaba en bicicleta por el vial que une el Campus Sur con el Hospital Clínico. Por causas que se investigan, un vehículo lo arrolló en la rotonda que va del Banco del Pobre, en el barrio de Santa Marta, hasta San Lourenzo.

Según informan desde la central de Emerxencias, el 112 recibió el aviso de un particular sobre las 12.15 horas de este martes asegurando que el ciclista se encontraba en estado grave. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y personal de Urxencias Sanitarias que no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre.

Agentes de la Policía Local se han desplazado al lugar del atropello mortal donde han desplegado una mampara de protección / Jesús Prieto

De momento, se desconoce cómo se ha producido el atropello, que investigan los agentes presentes todavía en el lugar de los hechos.

(Noticia en ampliación)