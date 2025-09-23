Música contra el genocidio: la banda Sol de Gaza clausura Maré junto a una flotilla de artistas

De Gaza a Compostela, la música se convierte en mensaje de resistencia y esperanza. Este domingo será el festival Maré. Músicas e Artes Atlánticas quien recoja la antorcha. Sol Band, una formación de folk-pop nacida en 2012 en la Franja de Gaza, será la encargada de clausurar la edición de este año con un concierto este domingo en la Sala Capitol (20.30 horas, entrada gratuita retirando invitación). Junto a ellos, el festival anuncia la actuación de una “flotilla de artistas contra el genocidio”.

Fotograma de un videoclip de la Sol Band de Gaza, que actúa este domingo a las 20:30 horas en Capitol dentro de la programación del festival Maré / cedida

Durante la presentación este lunes del cartel completo de Maré, la concelleira de Cultura destacó “ese vecindario acolledor e solidario que leva meses dando mostras de apoio ao pobo palestino. Por iso recibimos tamén con especial cariño este concerto”. Míriam Louzao remarcó también su simbolismo dentro de la programación del festival: “Comezar coas pandereteiras e cos sons chegados da nosa terra, e pechar coa música chegada de Palestina, parecen a mellor representación do que é Maré: unha ponte de culturas, de diversidade, de intercambio, de pobos que falan entre si e que ensinan ao mundo que a arte é poderosa e transformadora”.

De Gaza al mundo: una banda con mensaje

Formada por un grupo de jóvenes gazatíes apasionados por la música tradicional árabe, Sol Band destaca por su capacidad de fusionar instrumentos y sonoridades modernas, construyendo un repertorio que mezcla composiciones propias con clásicos árabes.

Su propuesta, entre celebración sonora y memoria colectiva, se ha convertido en un símbolo de la fuerza de la cultura como herramienta de resistencia. Tal y como se define la propia banda: “Desde el corazón de Palestina cantamos al mundo, convirtiendo memoria en ritmo y esperanza en sonido”.

Una gira con parada única en Galicia

Antes de llegar a Compostela, la Sol Band participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde lanzó un mensaje claro “demandando el fin de los casi dos años de genocidio en Gaza”. Su gira por la península los ha llevado por diversas localidades de Euskadi y ahora llegan a Santiago, en la que es su única cita prevista en territorio gallego.

Una flotilla de artistas contra el genocidio acompañará a la banda, que también ha hecho pública su gratitud a la expedición humanitaria Global Sumud Flotilla Gaza: “Nuestro agradecimiento a quienes marcharon, se mantuvieron firmes, alzaron la voz —y a todos los que compartieron y resistieron la injusticia con la palabra o con los hechos. Que los barcos de la resiliencia lleguen a buen puerto”.