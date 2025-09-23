Nacho Vegas anuncia un concierto en Santiago

Nacho Vegas dará un concierto en Santiago el próximo 14 de febrero de 2026 en la sala Capitol, un local que bien conoce tras llenarlo en giras anteriores a lo largo de una carrera en solitario abierta en 2001 con un disco llamado Actos inexplicables (Limbo Starr).

Nuevo disco

Nacho Vegas presentará en Compostela las canciones de su nuevo álbum, Vidas semipreciosas, cuya salida está prevista para enero y que ya adelanta su reciente single, Alivio.

Músico astur nacido en Gijón en 1974, antes de volar en solitario, fue parte de Manta Ray y Migala, grupos de la escena indie de los años 90.

En solitario, Nacho Vegas ofrece un folk rock de autor de letra cuidada que ha ido sumando trabajos posteriores como Violética o Mundos inmóviles derrumbándose, que le han dado un buen crédito como folk-rocker con voz propia aunque, a veces, se dedique a frasear o recitar más que a cantar en sentido clásico, ya que entona a su estilo y eso es parte de su éxito dentro de la escena alternativa.

Entradas

El concierto de Nacho Vegas en Santiago marcará, dice su promotora, "el inicio de una nueva etapa estética y sonora en la que la naturaleza, la introspección y la condición humana conviven en armonía", queda esperar a su visita para cotejar hasta qué punto vira su estilo. El astur suele llevar bandas con músicos notables. Por ejemplo, en el citado single, canta junto a Joseba Irazoki a la guitarra eléctrica y Joan Gerard Torredeflot al violín, entre otros apoyos. De hecho, en alguna gira previa, actuó en Compostela incluyendo en su formación de apoyo al teclista gallego Abraham Boba (de León Benavente).

En el presente año 2025, Nacho Vegas colaboró con ese lucense tan vinculado a Santiago que se llama Grande Amore, en una canción conjunta llamada Ti máis eu, parte del nuevo disco del músico gallego, llamado III.

Las entradas para el concierto de Nacho Vegas en Santiago salen a la venta a partir del 25 de septiembre a las 11:00 horas.

Temás más conocidos

Entre los temas más escuchados del canal de YouTube de Nacho Vegas, destacan El mundo en torno a ti y El don de la ternura, con 939.000 y 840.000 visualizaciones, respectivamente aunque hay otros clips de menor eco que son igual o más representativos de su carrera, caso El hombre que casi conoció a Michi Panero.

Nacho Vegas suma hoy día, 149.000 oyentes al mes en Spotify.