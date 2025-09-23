O PP de Santiago carga contra o "remendo" de fochancas na rúa da Estrada
O concelleiro Adrián Villa critica a Raxoi pola mala planificación nas obras da cidade
O concelleiro do Partido Popular de Santiago, Adrián Villa, solicitoulle onte, unha vez máis, ao goberno nacionalista que proceda a «planificar mellor as obras, co fin de evitar tirar os cartos da veciñanza santiaguesa en actuacións que non son definitivas e que, ademais, non melloran o estado das rúas da cidade».
«Os nacionalistas non planifican absolutamente nada —destacou o edil popular—, viven instalados na improvisación, proba disto son as actuacións no barrio do Castiñeiriño, onde levaron a cabo unha verdadeira «chambonada», asfaltando a rúa da Estrada e cos «traballos surrealistas» na rúa do Restollal, vía que se pintou no mes de xullo e, posteriormente, foi asfaltada no seu treito superior neste mes de setembro, tendo que volver a pintala».
No referente á rúa da Estrada, Villa denunciou a pésima actuación, xa que tiña falta de asfaltar e «o único que fixeron foi remendala de forma pésima, posto que só taparon as fochancas de maior tamaño, pero deixaron outras sen cubrir e, agora, a rúa asemella un xadrez». «Nesta localización -agregou o popular-, levan xa dúas semanas agardando que se pinte a rúa e o paso de peóns do cruce, un lugar especialmente sensible, xa que meses atrás produciuse un importante atropelo, porque é un cruce moi transitado tanto por vehículos, como peóns».
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario
- De las fiestas de Fontiñas a la París de Noia: dos citas que no puedes perderte este finde en Santiago
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Corte de tráfico en una de las calles más centricas de Santiago