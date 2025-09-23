Priorizar os peóns e limitar os vehículos privados
Praza de Galicia-Porta do Camiño: o tramo prioritario na remodelación do conector central
O Goberno local presentou no CSC Maruxa e Coralia as claves do concurso internacional de ideas para reurbanizar o primeiro anel de mobilidade da cidade
O enxeñeiro experto en mobilidade Fernando Nebot reivindicou a necesidade de cambio de modelo urbano
O centro sociocultural Maruxa e Coralia, na cidade vella, foi o escenario escollido polo edil de Urbanismo, Iago Lestegás, para presentar as directrices que rexen o concurso internacional de ideas que reurbanizará o conector central de Santiago e que contempla como tramo de actuación principal o que decorre dende a Praza de Galicia até a Porta do Camiño atravesando Virxe da Cerca.
Trátase con este proxecto de mudar o modelo urbano desta arteria da cidade que conecta San Clemente con Santa Clara, vinculando no eixo norte-sur, para o que os pregos do concurso establecen unha división de cinco tramos que "deben ser pensados en conxunto", aclarou Lestegás para puntualizar tamén que se marca como prioridade iniciar a execución "nos tramos dous e tres, dende a Praza de Galicia, onde é necesario redeseñar a conexión entre a cidade vella e o Ensanche, até a Praza 8 de Marzo, na Porta do Camiño".
Na presentación desta convocatoria internacional, cuxo prazo de achega de propostas vence o 17 de novembro, o concelleiro estivo acompañado pola alcaldesa Santiago, Goretti Sanmartín, polo presidente da delegación compostelá do COAG, Ángel Cid, e polo enxeñeiro experto en mobilidade Fernando Nebot. Este último puxo o foco, precisamente en que "o espazo público é máis que mobilidade, é un dereito" da cidadanía que equiparou á sanidade ou ao ensino e destacou que se trata "dun espazo de socialización" afirmando ademais que "a rúa é un elemento máis da cidade e tanto nesta coma noutras urbes a maioría dos desprazamentos fanse a pé".
Coma noutras ocasións xa fixo o concelleiro Lestegás, Nebot reivindicou a necesidade de cambio de modelo urbano. "Nas últimas décadas o viario redeseñouse para o automóbil, e ese espazo teñen que recuperalo as persoas, reducindo ao mínimo o tráfico e a velocidade do mesmo". O enxeñeiro recalcou que estas ideas "recóllense moi ben no concurso", que cualificou de "iniciativa valente pero non imprudente" que debe supoñer "o primeiro paso dun cambio de paradigma, un novo modelo de cidade".
O edil de Urbanismo reivindicou un dos lemas desta iniciativa reurbanizadora do goberno local: "Acceder si, atravesar non". Unha consigna que deben ter en conta os participantes no concurso de ideas que "non quixemos que fose unha folla en branco, ten unha orientación". Unha guía que, na procura de recuperar espazo para as persoas aliviando o tráfico do centro da cidade, limitará a circulación do vehículo privado na área de actuación priorizando o paso de transporte colectivo -tanto bus urbano coma escolar- e de mercadorías e o acceso dos vehículos de emerxencias, taxis e residentes.
Beirarrúas máis amplas e accesibles -a norma fixa un mínimo de 1,80 metros- que darán lugar a que cando menos algún dos tramos teña que ser de circulación en sentido único. É o caso da Fonte de Santo Antonio, cun estreitamento na calzada que fai que nas bases do concurso se propoña o estudo da viabilidade que por alí se circule nunha soa dirección.
Nebot: "Son as persoas as que teñen que ocupar a rúa"
Neste punto xorde a dúbida de como operará o bus urbano, posto que sendo prioritario, deberá circular rm ambas direccións. Fernando Nebot tomou a palabra para chamar a cambiar o pensamento, "hai que considerar que son as persoas as que teñen que ocupar a rúa", lembrando que a maioría dos desprazamentos son a pé e argumentando que "a circulación de dous autobuses en cadansúa dirección non ten por que ser simultánea" e no caso de producirse a solución é tan sinxela coma "priorizar o paso de un sobre o do outro".
Nebot, coma o concelleiro Lestegás, esforzaron en aclarar que ante este tipo de modificacións urbanas que pretenden minimizar o paso do vehículo particular -tamén consonte ás estratexias de actuación fronte ao cambio climático-, a poboación debe ter en conta que a cantidade de tráfico, unha vez se produza a muda, se "autorregulará".
"Xa non será o tráfico que hai agora", argumentou Nebot, "o tráfico autorregúlase e mesmo hai xa un termo para explicar que a propia restricción do vehículo privado provoca a evaporación do tráfico". É dicir, que o usuario ante un espazo urbano humanizado optará polo desprazamento peonil ou de transporte colectivo e, no caso de precisar do vehículo privado, optará por vías alternativas.
Sobre isto último afondou o edil de Urbanismo, remarcando que estes cambios circulatorios no conector central da cidade non van supoñer "que todo o tráfico que agora atravesa Virxe da Cerca vaia a desprazarse á SC-20 ou a determinados tramos da AP-9". Lestegás afirmou que unha parte dos vehículos que agora pasan polo conector central si buscará esas vías alternativas "pero outro desaparecera", porque non será necesario o uso do vehículo privado.
