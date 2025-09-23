Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago

Hace ya 21 años el Consorcio de Santiago adquirió unos terrenos próximos al Campus Sur y al Pazo de San Lourenzo para que la Universidade de Santiago (USC) pudiese contar con un jardín botánico. Pero la financiación necesaria para crearlo nunca llegó y con el paso del tiempo el espacio se fue deteriorando. Ahora, gracias a la inyección de fondos de la UE para el proyecto Entre Sar y Sarela, los terrenos podrán acondicionarse mínimamente de cara a que en el futuro se pueda instalar allí un verdadero jardín botánico, que necesitaría una inversión mucho mayor.

La Xunta de Goberno local aprobó ayer el proyecto para la consolidación del anillo verde exterior, restauración ambiental y creación de un laboratorio vivo urbano agroecológico. Un trámite necesario para que puedan comenzar los trabajos. El Concello ya había adjudicado las obras el pasado mes de junio.

La intención es actuar sobre una superficie de 44.000 metros cuadrados. En los terrenos se acondicionarán los viales de uso público, se reducirá la presencia de especies exóticas invasoras y se van a mejorar las plantaciones. El proyecto contempla mantener la superficie de bosque actual, pero también pretende recuperar áreas que han quedado degradadas en los últimos años con plantación de árboles autóctonos como castaños, robles, acebos, laureles y arraclanes. Además, se creará un huerto frutal que ocupará 12.000 metros cuadrados.

El presupuesto

El contrato para esta intervención, que dirige el Ibader (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural de Lugo) de la Universidade de Santiago (USC), se firmó el 2 de de junio pasado con la empresa Emdesfor 2000 S.L. El presupuesto asciende a 257.789,59 euros (IVA incluido). La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, explicó ayer que el objetivo es «mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales y seminaturales». La eliminación de especies invasoras no se limitará a los terrenos del jardín botánico. Los pliegos del contrato preveían también actuaciones en el corredor del río entre Vidán y O Romaño, y en los tramos de Carme de Abaixo y Galeras. El proyecto recoge la eliminación de acacias existentes en la zona y la plantación de sauces y fresnos en el entorno del río.

Otros asuntos

La Xunta de Goberno aprobó también ayer cuatro licencias para mejorar la envolvente de edificios en distintos puntos de la ciudad. Además, acordó contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad la licencia de software que da soporte a los sistemas de información geográfica municipal por 139.205,68 € (IVA incluído) para tres años. Además de aprobar la composición el jurado de la XVI edición de los Premios Educacompostela, Raxoi dio el visto bueno a convenios con diferentes entidades. El de mayor cuantía (120.000 euros) lo recibirá el Obradoiro Club de Amigos Baloncesto S.A.D. Entre los beneficiarios se encuentra también la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), la Asociación Veciñal Polígono de Vite, la Coordinadora Galega de Organizacións non Gobernamentais, la Asociación de Pais, Nais, Profesionais e Amizades de Persoas con Discapacidade Intelectual Special Olympics Galicia o el Club Triatlón Santiago.