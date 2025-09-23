Raxoi planea invertir 50 millones más y licitar el transporte urbano este año

Los portavoces municipales evitan ofrecer plazos concretos, pero no es ningún secreto que la licitación del nuevo contrato de transporte urbano es una de las principales materias pendientes de la ciudad y que el deseo, este sí expresado en varias ocasiones, es sacarlo adelante cuanto antes. En la hoja de ruta de Raxoi figura oficialmente el propósito de publicar los pliegos antes de que finalice el año, tal como se desprende del plan de contratación para 2025 que hizo público ayer. En el documento se contempla también una inversión de 50 millones de euros más de lo previsto en 2024. Santiago destinaría 236 millones en 13 años, frente a los 184 que estaban consignados el pasado ejercicio para el mismo cometido.

El plan, con el transporte urbano incluido, sale a la luz después de la crisis vivida en los últimos meses. El contrato actual lleva casi una década caducado y se presta mediante prórrogas que impiden, entre otras cosas, la renovación de la flota de autobuses. El envejecimiento de los vehículos llevó al Concello a tener que alquilar otros a las empresas, pero a la hora de abonar las facturas correspondientes el gobierno de BNG y CA se encontró hasta en dos ocasiones con el rechazo del pleno.

En dichas votaciones fue clave la abstención de los cuatro ediles no adscritos que, junto a la negativa del PP, dejó los pagos en el limbo. En los últimos días estos concejales se abrieron a cambiar el sentido de su voto en el pleno de este jueves, en el que el ejecutivo de Goretti Sanmartín tratará de obtener el visto bueno al abono de las facturas. Para ello, el concelleiro Gonzalo Muíños pidió «contar con unos plazos definidos sobre cuándo se procederá a la licitación» del nuevo contrato. El plan de contratación de Raxoi no recoge una fecha concreta, pero al menos se fija el horizonte temporal de tener los pliegos antes de que finalice el año.

Más del 78 % del valor

El documento publicado por el Concello recoge 115 contratos con valor estimado de más de 301 millones de euros, con lo que los 236 millones del transporte urbano representan más del 78 % del total.

En lo que va de año, las licitaciones de mayor valor se dividen entre diferentes obras y servicios. De este modo, la reurbanización de la rúa García Lorca, recientemente iniciada, cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros, mientras que los trabajos del barrio verde de Pontepedriña ascienden a 1,6 millones. Por otro lado, se encuentra en fase de recepción de ofertas el procedimiento para adjudicar el servicio de conserjería, limpieza y vigilancia de instalaciones deportivas y educativas, que podría llegar a 8,4 millones con prórrogas.

No implica un compromiso

En la comparecencia posterior a la reunión de la Xunta de Goberno, la portavoz Míriam Louzao aclaró que el objetivo del plan de contratación es «dar a coñecer nun único documento as necesidades que pretenden cubrirse mediante contratos ao longo do ano, cuxo anuncio de licitación se prevé publicar antes do 31 de decembro, con independencia de que a execución se inicie en 2025».

Así, añadió que se trata de un plan «programático e orientativo, non dun compromiso explícito que obrigue a licitar todos os contratos relacionados nel nin nas condicións indicadas. En consecuencia, non implica ningunha obriga en relación con importes, prazos, nin calquera outra, nin tampouco pecha a posibilidade de realizar contratacións non indicadas».

Centros socioculturales y gestión de tráfico suman 10 millones Entre los contratos pendientes para este año, más allá del transporte urbano, destacan otros con inversiones altas durante varios años. Así, sobresale la licitación de los centros socioculturales, con un presupuesto de 5,7 millones de euros por dos años más otros tantos de prórroga. El servicio lleva un año en el foco de la polémica por los impagos de las concesionarias al personal y por la demora de Raxoi en la publicación de los nuevos pliegos. Por otro lado, entre las materias pendientes figura el contrato del mantenimiento y conservación de los sistemas de control, regulación y gestión del tráfico y del túnel de O Hórreo por 4,2 millones de euros. En este caso, llegó a salir a concurso hace más de un año, pero se paralizó el proceso de adjudicación tras la presentación de varios recursos, lo que obligó a su reinicio. Raxoi aseguró recientemente que ultima los documentos necesarios para la publicación de los pliegos de ambos servicios, que suman 10 millones de euros. Las contrataciones en materia educativa previstas para este año también alcanzan importes significativos. La gestión de las escuelas infantiles municipales llega hasta los 4,8 millones, mientras que los comedores escolares se licitarán por 2,8 millones.

