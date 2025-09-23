Salen a la venta las entradas para el concierto en Santiago de Manolo García

Desde este martes, a las 12 horas, están a la venta las entradas para el concierto que Manolo García dará en Santiago el viernes 21 de noviembre en el Palacio de Congresos (20:30h). Los precios para dicha actuación van desde los 69 a los 84 euros, más gastos de gestión.

Nuevo disco

La cita es parte de la gira de teatros para mostrar su nuevo disco, Drapaires Poligoneros, que se lanza el próximo 31 de octubre. Abre su agenda el 2 de noviembre en Cáceres, y su fecha en Compostela supone la quinta parada del tour. A primeros de este mes, el músico catalán lanzó No estás solo, tienes tu voz, el primer adelanto de dicho álbum.

Además, gira con El Último de la Fila

Manolo García (Barcelona, 19 de agosto de 1955) vive uno de los momentos más activos de su carrera, ya que hace meses anunció también la vuelta de El Último de la Fila, el influyente grupo pop rock que comparte con Quimi Portet. Regresan a la carretera en 2026 dentro de un tour denominado El Último Tributo.

Esa resurrección se anunció tras un nuevo disco llamado Desbarajuste piramidal, recopilatorio lanzado tras 25 años sin trabajar juntos, un trabajo en formato de doble CD y triple LP, con 24 nuevas grabaciones de sus grandes canciones con renovados arreglos.

En Galicia

Por ahora, El Último de la Fila no incluye a Santiago en sus citas en vivo de cara al próximo año 2026, pero sí está A Coruña, donde actúan el sábado 13 de junio, en el Estadio de Riazor.