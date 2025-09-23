A las 20:19 de este lunes, momento en el que el sol se sitúa sobre el ecuador, Compostela despidió oficialmente al verano con el equinoccio de otoño. La nueva estación llega a Galicia con tiempo frío y soleado pero también con un elemento que vendría a romper la calma: el huracán Gabrielle. Los últimos modelos apuntan a que Gabrielle, ya convertido en borrasca, se acercará a la comunidad entre el sábado y el domingo.

La llegada de exhuracanes a Galicia es un fenómeno relativamente frecuente durante el final del verano y el comienzo del otoño. En los últimos años, ha habido dos casos antagónicos: este mismo agosto llegó muy debilitado Eirin, mientras que en 2024 el paso de Kirk causó estragos. No obstante, este otoño será "más cálido y más seco de lo normal" en Galicia, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en relación a octubre, noviembre y diciembre.

Todo ello después de un verano que según el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago cerró con una temperatura máxima de 35,8º. La jornada estival más calurosa en la capital gallega se produjo el pasado 5 de agosto y se quedó lejos de otros registros como los 39,7º de máxima medidos en agosto del año 2003. El Observatorio destaca que «meteorológicamente hablando acaba un verano seco y caluroso, especialmente el mes de agosto». Entre julio y el mes pasado tan solo se midieron 29,2 litros/m2 en la estación del campus.

Santiago despide al verano: la última puesta de sol / Lavandeira JR (EFE)

Cambio de hora en octubre

El tradicional cambio de hora seguirá vigente en 2025. La madrugada del domingo 26 de octubre los relojes se retrasarán una hora, de forma que a las 3:00 horas volverán a ser las 2:00 horas en la península, y en las Canarias, las 2:00 horas pasarán a ser la 1:00 horas.

Curiosidades del otoño

El inicio del otoño puede producirse, como mucho, en cuatro fechas distintas del calendario, entre el 21 y el 24 de septiembre. En lo que resta de siglo XXI, en España solo comenzará entre los días 22 y 23 de septiembre. La variación responde a cómo se ajusta la secuencia de años bisiestos y no bisiestos con la duración real de la órbita terrestre alrededor del Sol. Como dato curioso cabe destacar que el arranque del otoño más temprano se registrará en 2096, mientras que el más tardío tuvo lugar en 2003.

El otoño es también la estación en la que la duración del día disminuye con mayor rapidez. En latitudes peninsulares, cada jornada el Sol sale más de un minuto más tarde que el día anterior y se pone más de un minuto antes. Como resultado, en las primeras semanas otoñales el tiempo de luz solar se reduce en torno a tres minutos diarios.