Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
El plazo de inscripción abre el próximo lunes 29 de septiembre, de forma presencial en la Casa Casa das Asociacións de Cornes o a través del teléfono 981 542 350
El programa 'Revelando Compostela' de la red de Centros Socioculturais de Santiago regresa este otoño con cinco nuevas salidas. Agrupadas bajo el nombre de "Nas sendas da Auga", los senderos tendrán el agua como protagonista. Estas nuevas propuestas tienen por objetivo que los vecinos conozcan mejor el municipio, así como su riqueza natural, patrimonial e historia.
Durante el próximo mes de octubre, están previstas cinco salidas: cuatro rutas de 10 kilómetros y una última en bicicleta de 20 kilómetros.
El plazo de inscripción abre el próximo lunes, 29 de septiembre, y puede realizarse de manera presencial en la Casa das Asociacións de Cornes o a través del teléfono 981 542 350. Solo habrá treinta plazas disponibles por cada ruta.
"Nas sendas da Auga"
Las dos primeras rutas tendrán como referencia la ría da Estrela. La primera de ellas será el día 4 de octubre y recorrerá el val da Grixoa, con salida desde el centro sociocultural de la parroquia.
La segunda, programada para el 9 de octubre, recorrerá el coto do Son, con salida desde el centro sociocultural da Gracia.
Las dos siguientes rutas toman como referencia la ría de Arousa. Programados para el 18 y 23 de octubre, saldrán del local sociocultural de Bando (por el monte de Godos y los manantiales da Ulla) y desde el local de Casa Agraria de Meixonfrío (por los Montes de Vite); respectivamente.
Finalmente, la ruta en bicicleta -programada para el 12 de octubre- recorrerá los montes de Compostela, con salida desde el local sociocultural de Arís y llegada al de Casa Agraria.
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- De las fiestas de Fontiñas a la París de Noia: dos citas que no puedes perderte este finde en Santiago
- Corte de tráfico en una de las calles más centricas de Santiago
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Hasta 80 menús gratis en las cafeterías de la Universidade de Santiago: Así pueden conseguirse