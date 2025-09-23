Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño

El plazo de inscripción abre el próximo lunes 29 de septiembre, de forma presencial en la Casa Casa das Asociacións de Cornes o a través del teléfono 981 542 350

Ruta De ponte a ponte polo río Sarela / trivium

Lucía Martínez

El programa 'Revelando Compostela' de la red de Centros Socioculturais de Santiago regresa este otoño con cinco nuevas salidas. Agrupadas bajo el nombre de "Nas sendas da Auga", los senderos tendrán el agua como protagonista. Estas nuevas propuestas tienen por objetivo que los vecinos conozcan mejor el municipio, así como su riqueza natural, patrimonial e historia.

Durante el próximo mes de octubre, están previstas cinco salidas: cuatro rutas de 10 kilómetros y una última en bicicleta de 20 kilómetros.

El plazo de inscripción abre el próximo lunes, 29 de septiembre, y puede realizarse de manera presencial en la Casa das Asociacións de Cornes o a través del teléfono 981 542 350. Solo habrá treinta plazas disponibles por cada ruta.

Las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño

Las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño / Concello de Santiago

"Nas sendas da Auga"

Las dos primeras rutas tendrán como referencia la ría da Estrela. La primera de ellas será el día 4 de octubre y recorrerá el val da Grixoa, con salida desde el centro sociocultural de la parroquia.

La segunda, programada para el 9 de octubre, recorrerá el coto do Son, con salida desde el centro sociocultural da Gracia.

Las dos siguientes rutas toman como referencia la ría de Arousa. Programados para el 18 y 23 de octubre, saldrán del local sociocultural de Bando (por el monte de Godos y los manantiales da Ulla) y desde el local de Casa Agraria de Meixonfrío (por los Montes de Vite); respectivamente.

Finalmente, la ruta en bicicleta -programada para el 12 de octubre- recorrerá los montes de Compostela, con salida desde el local sociocultural de Arís y llegada al de Casa Agraria.

