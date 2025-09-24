Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 25 de septiembre en Santiago?

Foliada en Maré

Aparte de la actuación de Felisa Segade en sala Capitol a las 20.30 h. junto a Carabela, la primera jornada de los cinco días de conciertos del festival Maré ofrece hoy, a las 22 h., en el pub Casa das Crechas una foliada con la llamada A Banda das Crechas (con entradas a dos euros).

Clara Cantore y ‘Arte na Rúa’, en la Fundación Granell

MÚSICA + ARTES PLÁSTICAS. La Fundación Eugenio Granell, dentro del ciclo Encuentros Americanos, ofrece, a las 19 horas, una charla musical de entrada libre con Clara Cantore (Córdoba, 1988), una cantante, bajista y compositora argentina de raíces gallegas. Y dentro de esta misma institución dedicada al arte, la Apamp (Asociación de Familias e Persoas con Parálise Cerebral de Vigo) inauguró ayer una exposición llamada Arte na Rúa, que se puede visitar hasta el 11 de octubre y en cuyo contenido colaboraron 28 colectivos diferentes.

Conciertos de Kreze y AmiguiS

EMERGENTES. Dentro del ciclo Clubtura, el pub Modus Vivendi ofrece a las 21 h. una actuación de AmiguiS, formación de trío que nace como extensión del proyecto musical de Migui Bouzó, formada por Andrés Real (bajo), Sara Rodríguez (voz) y Bouzó (voz y guitarra). Comparten esa noche en apuesta de programa doble (y formato de entrada inversa), con Kreze, banda nacida en A Coruña a base de guitarra, violonchelo y voces. En 2024 grabaron su primer disco, Ser. En este mismo local, Clara Cantore, cantautora que centra una residencia ahí, actúa mañana con Carlos Freire y Quin Farinha 20:30 h (10 euros)., dentro del festival Maré.

Kreze / cedida

Refree presenta ‘Cuando todo encaja’

LIBROS. Raül Refree presenta hoy en Santiago un libro llamado Cuando todo encaja, del que este músico catalán habla en la librería Numax, a las 19 h. Es un volumen editado por Debate que refleja sus apuntes sobre creatividad. Por cierto, mañana actúa con Aída Tarrío (Tanxugueiras) en el Principal con su proyecto Gala i Ovidio (19:30 h.), en el festival Maré.

Actuación de Nuria José y Andoni Marcos

Como cada miércoles por la noche, a las 21 horas, en el café Arume, hay prevista una actuación conjunta de Nuria José y Andoni Marcos, cita con taquilla inversa, es decir, cada quien paga al acabar lo que considera oportuno tras accceder al concierto gratis. Y la RFG da un concierto a las 19 h., con entrada libre en A Casa das Máquinas.

Documental sobre Fernando Calvet

La Facultad de Química de la USC, en el marco de las actividades del proyecto Científico Gallego del Año que promueve la RAGC (Real Academia Galega de Ciencias), ofrece, a las 12 horas, un documental sobre Fernando Calvet, modernizador de la química en Galicia y uno de los impulsores de los Laboratorios Zeltia, y a quien se va a recordar con el pase de la película Os fillos do sol.

Un drama de Marguerite Duras

El Cineclube de Compostela propone hoy Nathalie Granger (Francia, 1972), un drama de Marguerite Duras, que fue definido como un precedente de Jeanne Dielman 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, filme de Chantal Akerman. Se da en el centro social O Pichel a partir de las 21:30 horas.