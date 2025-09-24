As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
El centro comercial compostelano ha inaugurado este miércoles Courir, la firma francesa de sneakers, a la que se sumarán pronto otras tres nuevas tiendas
Tras aperturas tan sonadas como las de Mango Teen, Primaprix Beauty o Starbucks, As Cancelas incorpora cuatro nuevas firmas en su espacio comercial, dando la bienvenida al otoño por todo lo alto en Santiago.
De Courir a Multiópticas
Desde Francia llega Courir, la marca líder especializada en sneakers y moda urbana, con una amplia selección de zapatillas de las mejores marcas.
La tienda, que ha abierto sus puertas este miércoles 24 de septiembre en As Cancelas, ofrecerá este sábado un evento exclusivo que permitirá a los clientes personalizar sus sneakers con charms y encajes.
Otra de las aperturas es Rituals, que inaugura su primer espacio en la capital gallega, acercando una selección de productor para el cuidado personal, la cosmética y el hogar, inspirados en tradiciones orientales.
A ellas se suma Multiópticas, referentes en el sector óptico. En su tienda puede encontrarse una cuidada selección de monturas graduadas y de sol, además de servicios especializados en salud visual.
Finalmente, y dentro también del ámbito de la salud, destaca la apertura de Dental Star, con un servicio odontológico integral que incluye revisiones rutinarias, ortodoncia e implantología, siguiendo un enfoque de atención personalizada para toda la familia.
Vuelve el Show de Celi
Paralelamente a las aperturas, desde As Cancelas han programado dos nuevos espectáculos de El Show de Celi para este viernes y este sábado a las 19.00 horas:
- Viernes 26, Más amigos mágicos, el show de Fernando Moreno
- Sábado 27, Espectáculo Chiquimagias, de Roberto Rolo de Got Talent
