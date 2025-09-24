Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios

Cuando ya estamos contando con los dedos de la mano los días que faltan para el estreno en Netflix el próximo 3 de octubre de la comedia rural gallega Animal, ambientada en Santiago y alrededores y protagonizada por el compostelano Luis Zahera, este miércoles se ha conocido que los creadores de El caso Asunta vuelven a la capital gallega para rodar una nueva serie para la plataforma roja el próximo 9 de octubre.

De momento, el secretismo sobre el proyecto es máximo. Ni el gigante del streaming ni la productora encargada de la ficción, Bambú Producciones, la cual se encuentra dirigida por el noiés Ramón Campos, han dado detalles sobre la serie. Quién sí lo ha hecho, aunque sin desvelar la trama, ha sido la empresa JP Castings, que a través de sus redes sociales ha anunciado que se buscan figurantes para los rodajes en Santiago del próximo 9 de octubre. En concreto, una cirujana real y un médico forense de profesión. Un dato, este último, y más teniendo en cuenta la predilección de Bambú producciones por llevar a la pantalla casos reales de crímenes, que podría dar pistas de que nos encontraríamos ante un nuevo true crime grabado en Galicia.

Anuncio publicado por JP Castings / Instagram

El anuncio se produce justo un mes después de que la misma empresa, JP Castings, buscase personas de entre 35 y 90 años residentes en Galicia interesadas en participar como figurantes para esta nueva serie que Bambú Producciones ya prepara para Netflix en distintas localizaciones de la comunidad gallega como A Coruña, Betanzos, Ferrol, Ourense, Allariz y Verín, entre otras.

Además, a principios de agosto, JP Castings también publicó que buscaban “personal sanitario residente en Galicia”. En aquella ocasión, la empresa especializada en buscar figurantes insistía en que únicamente estaban interesados en perfiles que desempeñen trabajos en el sector sanitario (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos de ambulancia o celadores, entre otros).

La productora de este nuevo proyecto para Netflix, que ya se graba en Galicia desde este mes de septiembre hasta noviembre, ya sabe lo que es rodar en nuestra comunidad. Lo hizo para Antena 3 con la serie Fariña (2018) y, más recientemente, para Netflix con la ficción El caso Asunta (2024). Asimismo, su CEO, el gallego Ramón Campos, ya reveló a EL CORREO GALLEGO el pasado año que “estamos trabajando en una tercera historia que, de alguna manera, cierre el círculo sobre nuestro retrato de la Galicia que nosotros conocemos o que nos ha afectado”.