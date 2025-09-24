Debate en la Rseaps con María Cadaval y Santiago Lago

La sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago será este miércoles escenario de una nueva mesa de debate, incluida dentro de la programación de este año del ciclo Compostela 2023-2027. Presente y futuro.

Organizado por la Rseaps, el ciclo contará hoy con la intervención del catedrático Santiago Lago Peñas y la profesora de Economía Aplicada María Cadaval. Ambos docentes de la Universidade de Santiago disertarán a partir de las 19:30 horas sobre la Financiación autonómica. Tiempo de espera ante una reforma necesaria.

Lago Peñas y María Cadaval serán presentados por el presidente de la Real Sociedad Económica, Francisco Loimil Garrido y participarán en un foro que estará abierto a las preguntas del público asistente.

La entrada a esta nueva mesa de debate es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Además, y como viene siendo habitual, el encuentro será retransmitido en directo a través del canal de You Tube de la entidad.