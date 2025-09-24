A edil non adscrita Mila Castro preguntará no pleno pola praza de protocolo
Alerta que o procedemento para esta praza de interinidade se detivo máis dun ano
Os edís non adscritos preguntarán no pleno do xoves polo proceso para a selección da praza interina de técnica de protocolo. Será a concelleira Mila Castro quen interveña para reclamar que o goberno local explique «o parón e o repentino desbloqueo» deste procedemento «que estivo parado un ano», e di que «non se entende que se retome cando a praza queda baleira».
Castro lembra que "precisamente, a dimisión produciuse despois de que a alcaldesa sinalara ao seu departamento como responsable dunha confirmación de asistencia ao acto de entrega da Medalla de Galicia a unha das galardoadas: un acto ao que finalmente decidiu non acudir". Falaba así en referencia á ausencia de Goretti Sanmartín na entrega deste galardón á Princesa de Asturias.
A edil sinala tamén que esta praza «figura na Oferta Pública de Emprego para o 2024». Lembra que en xullo dese ano se fixo pública a resolución da lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso para a elaboración da lista de agarda, mais «non se produciu ningún avance ata un ano e dous meses despois».
Por todo isto Castro require que o Concello explique se houbo cuestións políticas ou adminitrativas detrás desta dilación. "Hai cuestións que chirrían nos tempos que seguiu ata o de agora este proceso, polo que cómpre unha explicación”, asegura a concelleira.
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- De las fiestas de Fontiñas a la París de Noia: dos citas que no puedes perderte este finde en Santiago
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Corte de tráfico en una de las calles más centricas de Santiago
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana