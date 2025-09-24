Felisa Segade: «Non deixará a ninguén indiferente», dice del concierto de este miércoles en Santiago dentro de Maré

«Sobran as presentacións», dijo en la rueda el director de Maré, Vitor Vehlo, al aludir a Felisa Segade, cantareira y pandeireteira de Santiago conocida por su carrera en Leilía (formación disuelta), que ahora es parte del grupo Tres Pesos, pero que abre hoy los cinco días de conciertos de este festival compostelano con un proyecto distinto y rodeado de intriga.

Concierto inaugural de Maré 2025

Su actuación de este miércoles, 24 de septiembre, sirve de actuación inaugural del festival Maré 2025, cita prevista en la sala Capitol a las 20:30 horas (20 euros), con Carabela como banda telonera, supone la inauguración de Maré 2025. En la cita previa ante la prensa, Felisa Segade indicó que esta oportunidad llega gracias a la «confianza» depositada en ella por los organizadores, que le pidieron, como vecina de Compostela, sede del festival, que propusiera «algo diferente, algo que sorprendera e que elevara un pouquiño máis a música tradicional». Y detalló que ese contacto supuso el impulso decisivo para un proyecto que ya barruntaba «e que estaba algo parado....»

Expectación

«Hai moita expectativa sobre o que imos facer pero eu tamén teño a mesma expectativa que o resto da xente», detalló. «Pensamos que este espectáculo non vai deixar a ninguén indiferente porque é algo que ata agora non se puxo enriba do escenario, pero onde a música tradicional está súper respectada», contó Felisa Segade sobre una propuesta con arreglos de Pedro Lamas, con cuatro saxos que acompañarán el misterioso set list.

Durindaina, grupo folk de Santiago. / Cedida

El sábado, tributo a Durindaina

Además, entre otras propuestas del festival Maré, el cartel tiene otro fuerte nexo compostelano con el homenaje que se hará a Durindaina el sábado 27 de septiembre en la Praza de Mazarelos, a las 13 horas, con entrada libre. Este quinteto de música tradicional gallega, formado en Compostela hacia 1983, grabó su último disco en 1995, un trabajo de título homónimo.