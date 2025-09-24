Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro

Si los números de julio habían enviado un primer aviso, los de agosto han encendido las alarmas en los hoteles de Santiago. A la espera de finalizar un septiembre salvador, la encuesta de coyuntura turísitca hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el sector, tras registrar números históricos en los últimos años, ha cerrado el peor verano del último lustro. En agosto los alojamientos compostelanos se anotaron un 77 % de ocupación, la más baja de la pospandemia, con una caída tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones con respecto al mismo mes de 2024.

«Paréceme moi pobre, incluso peor do que esperaba», valora el portavoz de la Unión Hotelera, José Antonio Liñares. Los empresarios auguraban una caída porque «estabamos indo bastante por debaixo do que é o histórico e non quedaba moito tempo para recuperar». Liñares calculaba que «non iamos chegar ao 80 %, pero tres puntos por debaixo é unha barbaridade». El dato ofrecido por la encuesta del INE en agosto se une al de julio, cuando se alcanzó el 72 % de ocupación. «É pobrísimo, para ser un mes vacacional completo, de verán e coas festas do Apóstolo», añade Liñares.

Nueve mil viajeros menos

El mes pasado Santiago perdió casi nueve mil viajeros en comparación con el octavo mes de 2024, lo que supone un descenso del 7,53 %. Volvió a producirse una presencia menor de visitantes extranjeros, como suele ocurrir en las vacaciones estivales, pero en este caso no se compensó con el repunte habitual de españoles, sino que en este grupo también se registró una caída de cuatro mil personas.

En consecuencia, los alojamientos se dejaron más de veinte mil pernoctaciones con respecto al año anterior, lo que representa una merma del 9,81 %. La caída es especialmente acusada entre los huéspedes llegados desde otros puntos de España con 14.000 menos que en agosto de 2024.

El INE registra menos hoteles abiertos

La pérdida de viajeros y pernoctaciones coincide con una menor cantidad de establecimientos operativos, según la estimación del INE. Si en 2024 había 172 locales en funcionamiento, en agosto de este año la cifra cae hasta los 156. Liñares afirma que este dato es incluso más sorprendente que el de ocupación y cree que sería necesario averiguar las razones, puesto que «podería pasar nos meses de temporada baixa, nos que algúns deciden pechar, pero en agosto tería que estar todo o mundo traballando a tope».

A la hora de escrutar los motivos de este revés para la actividad de los establecimientos compostelanos, el portavoz de la Unión Hotelera descarta que la ola de incendios y la interrupción de la circulación ferroviaria durante varios días haya tenido un peso especialmente relevante. «Puido ter algo que ver, pero poñamos que entre 0,5 e 1 punto, non tivemos tantas cancelacións». En general, defiende que «Santiago non é tan vacacional como se pretende facer saber» y estos datos lo constatan.

Lleno en septiembre

A su juicio, también se confirmará cuando se conozcan las cifras relativas a septiembre, «un mes que nunca falla». En esta línea, apunta que «a finais da semana pasada a cidade estaba prácticamente ao 100 %», un dato que no se obtiene en los meses de verano porque no se produce la actividad congresual o académica de las fechas actuales. «Santiago o que ten é moitísimo barullo de visitantes que non pernoctan», agrega.

En definitiva, tras las malas noticias de los meses vacacionales, el portavoz de los hoteleros cree que «hai que pararse a repensar algo». En pleno debate sobre la tasa turística, señala que «habería de estudar a comparativa con outras cidades e ver se estamos facendo algo mal aquí porque me parece excesiva esa caída». «Non entra dentro dos parámetros, cando se supón que non hai crise e que o turismo está crecendo, así que habería que reflexionar sobre isto», concluye Liñares.

Suscríbete para seguir leyendo