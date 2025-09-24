El IDIS colabora en un proyecto que desarrolla proteínas terapéuticas frente a una hemorragia cerebral

Desarrollar una terapia basada en proteínas a partir de vesículas extracelulares que mejoren la recuperación neurológica de los pacientes afectados por una hemorragia cerebral es lo que se propone un innovador proyecto de investigación traslacional liderado por el Grupo de Neurología y Enfermedades Cerebrovasculares del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz, y en el que ha colaborado la doctora e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago Susana Bravo.

Una colaboración que, según explica a EL CORREO GALLEGO, consistió en que desde La Paz les «enviaron vesículas de pacientes con mal y con buen pronóstico tras la hemorragia, y vimos que las proteínas aparecían muy aumentadas en los pacientes con buen pronóstico». Identificadas esas proteínas implicadas en la reparación celular, en parte gracias al IDIS, lo que pretenden los investigadores es «sintetizar esas proteínas, que es algo de lo que se encarga la Unidad 1 de Nanbiosis de Barcelona», mientras que del encapsulamiento de esas proteínas terapéuticas se ocupará «el grupo de María de la Fuente» de la Unidad de Nano-oncología y terapéutica traslacional del IDIS, utilizando formulaciones avanzadas desarrolladas por Diversa Tecnologies, spin-off biotecnológica creada en Santiago.

Funcionalidad de las proteínas sintetizadas

Avanza que una vez se obtenga la validación preclínica en modelos experimentales, podría servir para mejorar la recuperación neurológica tras una hemorragia cerebral, aunque admite que aún falta para ello. De momento, la colaboración de la Plataforma de Proteómica del IDIS con este innovador proyecto continúa porque, como apunta, «tenemos que confirmar si esas proteínas están bien sintetizadas, realizaremos aquí el análisis de la funcionalidad».

Análisis de lágrimas para Sensogenoma

Interrogada sobre otras investigaciones en las que participan en este momento, indica que tanto ella como su compañera Carmen Pena son parte activa de muchas, puesto que «somos un servicio y los investigadores nos mandan sus muestras para que identifiquemos todas las proteínas». Pone como ejemplo Sensogenoma, del que se acaban de presentar resultados y que obtendrá nuevas muestras en el concierto del 3 de octubre. Señala que tanto el análisis de las lágrimas de los voluntarios para este proyecto como el realizado para un estudio del grupo de Isabel Lema sobre una enfermedad del tejido corneal conocida como queratocono se llevaron a cabo en una plataforma que también trabaja en muchas investigaciones sobre enfermedades raras.