Manifestación en Santiago: tercera jornada de huelga de las trabajadoras de residencias, centros de día y SAF

Trabajadoras de residencias, centros de día y del servicio de ayuda en el hogar (SAF), que presta asistencia a personas mayores o con discapacidades, se han manifestado este miércoles en Santiago de Compostela coincidiendo con una nueva jornada de huelga. Se trata de la tercera de cuatro jornadas de huelga convocadas por el sindicato CIG-Servizos para trabajadoras de residencias de mayores privadas y del SAF con el objetivo de reclamar mejores condiciones de trabajo. La cuarta y última de las jornadas de huelga convocadas por la CIG está programada para mañana jueves 25 de septiembre.

En la concentración celebrada este miércoles participaron alrededor de 200 manifestantes que, entre otras consignas, gritaron 'Dignidade laboral para Axuda no Fogar', 'Convenio digno, convenio xa', 'O convenio vai moi mal con esta patronal', 'Eles a roubar e nos a enfermar' o 'Patronal atende o convenio non se vende'. La manifestación de trabajadoras ha salido de la sede de la patronal Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en pleno caso histórico compostelano, ha pasado ante la sede del Consello Galego de Relacións Laborais y ha finalizado en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, en el barrio de San Caetano.

Manifestación en Santiago para reclamar unas condiciones de trabajo dignas en el sector de los cuidados / Xurxo Martínez (EFE)

CIG-Servizos denuncia el bloqueo de negociaciones de convenios colectivos y exige un protocolo que garantice la salud y la seguridad de las trabajadoras de esos servicios.

El inicio de esta campaña de reivindicaciones de empleadas del SAF y de residencias privadas fue adoptado por CIG-Servizos a raíz del presunto asesinato a finales de julio en el municipio pontevedrés de O Porriño de una trabajadora social por la pareja de una persona usuaria de dicho servicio.

Javier Rosende Novo

CIG calcula que entre residencias privadas y centros de día hay de 60 a 70 empresas con unas 14.000 trabajadoras, mientras que en el SAF hay unas cien empresas y unas 12.000 trabajadoras.

La líder de la oposición en Galicia, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado esta semana al Gobierno gallego incrementar los fondos destinados al SAF y ha criticado la desatención a las reclamaciones de los ayuntamientos prestadores de ese servicio y de los usuarios. Pontón ha reprochado, además, a la Xunta que, "lejos de aumentar su financiación, recortó en este año 17 millones de euros" de la partida presupuestaria prevista para el SAF.