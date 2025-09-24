O PP de Santiago denuncia eivas nos campos de fútbol de Villestro e Conxo

O PP de Santiago denunciou onte o mal estado dos campos de fútbol da cidade. O edil José Ramón de la Fuente indicou que «a alarma saltou, entre clubs e deportistas, en xaneiro, cando se desprendeu parte do teito dos vestiarios do campo de fútbol da Mercé, en Conxo». Os populares aseguran que este feito non supuxo que «se acometese ningún labor de mantemento e o teito acabou por derrubarse».

De la Fuente denuncia que pese a levaren a cuestión ao pleno de febreiro o goberno local «botou balóns fóra», alegando que «non poñía en risco a seguridade dos nenos». O edil lamentou que non se encargase «polo menos, unha reparación» que podía terse realizado no verán, «pero os rapaces chegaron en setembro e os vestiarios seguen exactamente na mesma situación».

O PP fai extensiva a súa denuncia ao estado do campo de fútbol Suso Conde de Villestro, onde «levan anos esperando por unha substitución integral do céspede que xa non pode esperar máis, pois superou hai anos a súa vida útil». De la Fuente afirma que «a situación é tan grave que algúns deportistas aseguran que moitas das lesións que se teñen producido ultimamente débense ao ruinoso estado do firme, que non garante un mínimo de seguridade».

Neste sentido, o edil lembrou que «o cambio de céspede está no pacto de orzamentos entre PSOE, BNG e CA desde 2023, pero estamos case rematando 2025 e nada se sabe sobre isto, nin sobre a ampliación da instalación e a construción de novas zonas de adestramento».

O edil apuntou que isto mesmo «xa ocorreu coas obras do campo das Cancelas, do pavillón de Vite e das instalacións de Santa Isabel, cuxa planificación non tivo en conta as necesidades de clubs e usuarios, interferindo en adestramentos e competicións».