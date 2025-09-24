Obras en la Facultade de Historia de la USC: última semana para presentar ofertas
El BOE publicó ayer la licitación de una reforma que arrancará en 2026
El Consorcio de Santiago publicó el pasado 4 de septiembre la licitación de unas obras en la Facultade de Xeografía e Historia que, entre otras cosas, permitirán contar dentro del edificio con un espacio reservado para los fondos de la biblioteca que tuvieron que ser reubicados en la cafetería tras la aparición de unas grietas. La publicación en la Plataforma de Contratación del Estado contempla también la restauración, conservación y limpieza de las fachadas este y sur del claustro del inmueble. Ayer, a una semana de que concluya el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas –finaliza el día 30– el anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por ahora se desconoce cuándo se iniciarán las actuaciones y todo apunta a 2026. «Depende das ofertas que se presenten e logo dos trámites que haxa que analizar. O periodo medio para avaliar as ofertas será seguramente duns catro ou cinco meses», comenta a EL CORREO GALLEGO José Antonio Domínguez Varela, gerente del Consorcio, quien asegura que «para nós é unha prioridade e tan pronto remate o prazo para presentar ofertas poñerémonos coa tramitación do procedemento de adxudicación».
Antonio Domínguez Varela asegura que los órganos de gobierno del Consorcio «entenderon que era unha intervención urxente nun edificio importante da nosa cidade», por lo que «levamos traballando no proxecto e na licitación todo este ano para poder executar esta intervención o antes posible».
La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo las obras en un plazo de ejecución no superior a los seis meses. Un período que se fija teniendo en cuenta que los espacios en los que se ha programado intervenir cuentan con accesos a través de zonas exteriores e interiores de circulación general del edificio, con lo que la idea es que las obras que se ejecuten entorpezcan lo mínimo posible tanto la actividad del personal como de los alumnos de una facultad que a diario utilizan en torno a 1.600 personas.
Los detalles de la intervención
En referencia a la actuación prevista en las fachadas sur y este del claustro, el Consorcio informa que únicamente se centrará en las fábricas pétreas, donde se restaurará, conservará y limpiará para detener y estabilizar los procesos de alteración de los «paramentos pétreos, provocados pola degradación biolóxica, ambiental, construtiva e antrópica», además de arreglar los daños más relevantes en la zona.
Por otra parte, las obras previstas en la reforma interior del emblemático edificio compostelano ubicado en pleno casco histórico consistirán en la demolición de tabiques, falsos techos y carpintería interior para acondicionar un despacho y un local que permita el depósito de publicaciones, «renovando as instalacións de electricidade, datos e protección de incendios, con repasos nos pavimentos e pintado de paramentos».
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago